ВИДЕО ⟩ Надежда Бабкина в одном халатике рассказала, как надо начинать день

«Правильный день начинается с овсянки и хорошего настроения! А с чего начинается ваш день, мои дорогие?» — обратилась к фанатам народная певица.

Впрочем, поклонники в социальных сетях неоднозначно отнеслись к смелому ролику. Одни восхитились прекрасной формой Бабкиной, добавив, что откровенный образ ей к лицу. Другие, наоборот, жестко раскритиковали артистку за несколько интимное видео, пишет Пятый канал.

«Круто! Но голое плечо пожилой женщины — это не комильфо»; «А плечико надо обязательно оголить? А то не тот вид, наверно, будет. Или комплименты собираете?»; «Известным людям можно сидеть в халате, показывать нижнее белье, это ничего, да?» — писали они.