Сб, 3.07.2021
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Ведьмы и вороны: Сусанна Сманьев снимает новый фильм

Режиссер Сусанна Сманьев, первый фильм которой «Испорченная душа. Вирус» еще не вышел в прокат, уже снимает новый фильм «Ведьмы прямо из ада».

Главные роли в фильме сыграют сама режиссер Сусанна Сманьев и настоящая звезда и актриса-любитель Хелен Кыпп. В фильме также задействованы Юхан Родрик и настоящая ворона, которую спасла от гибели подруга Сусанны.

А еще в фильме есть любовная сцена между Хелен и Сюсанной.

Смотрите, как снимают кино!

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