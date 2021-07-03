Ведьмы и вороны: Сусанна Сманьев снимает новый фильм
Режиссер Сусанна Сманьев, первый фильм которой «Испорченная душа. Вирус» еще не вышел в прокат, уже снимает новый фильм «Ведьмы прямо из ада».
Режиссер Сусанна Сманьев, первый фильм которой «Испорченная душа. Вирус» еще не вышел в прокат, уже снимает новый фильм «Ведьмы прямо из ада».
Главные роли в фильме сыграют сама режиссер Сусанна Сманьев и настоящая звезда и актриса-любитель Хелен Кыпп. В фильме также задействованы Юхан Родрик и настоящая ворона, которую спасла от гибели подруга Сусанны.
А еще в фильме есть любовная сцена между Хелен и Сюсанной.
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