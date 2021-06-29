В пярнуской Maxima можно встретить Леди Гагу и Альберта Эйнштейна

Выставка будет интересна как взрослым, так и детям. Экспозиция разделена на секции: исторические деятели, великие писатели и художники, популярные актеры и музыканты, а также герои детских фильмов и мультфильмов. Можно увидеть Леди Гагу, Альберта Эйнштейна, Наполеона, Микеланджело, Леонардо да Винчи и других.

В детской секции собрана увлекательная коллекция героев мультфильмов. Можно увидеть легендарную белку и ленивца из «Ледникового периода», а также капитана Джека Воробья из фильма «Пираты Карибского моря».

Авторов восковых фигур невозможно назвать, поскольку фигуру одного героя изготавливают более десяти мастеров. Все фигуры выполнены ведущими европейскими мастерами в этой области, особое внимание уделено костюмам исторических личностей. Уникальная выставка, которая зарекомендовала себя во многих частях Европы, базируется в Риге.

Выставка открыта в пярнуском магазине Maxima XXX с 29.06 по 25.08, время работы с 10 до 20 часов. На выставке разрешено фотографироваться со всеми фигурами.