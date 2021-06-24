Гороскоп на 24 июня: идеальный день для экспериментов

Описанная выше тенденция заметна не только в деловой, но и в личной сфере. В последней, однако, существует опасность необдуманных действий, опрометчивых поступков, единственная причина которых – стремление выяснить, каковы же будут последствия. От экспериментов над близкими людьми стоит воздержаться, если вы дорожите их чувствами, пишет Dvorec.ru.

Овен

Овны пребывают в отличном настроении, но явно страдают от недостатка трудового энтузиазма. Недоделанные дела копятся, но сегодня это не кажется вам серьезной проблемой. Увы, за легкомыслие придется расплачиваться позже; постарайтесь одержать верх над своей ленью, и вы избавите себя от многих неприятных моментов в будущем. Сотрудничество как с новыми, так и со старыми партнерами проблематично: вам придется пересмотреть свои принципы и изменить линию поведения, чтобы сохранить мир.

В личной жизни ситуация складывается благоприятная, однако в течение дня вас будет преследовать ощущение, что близкие подпитываются вашей энергией. Время, проведенное в одиночестве, поможет восстановить духовные силы.

Телец

Тельцам предстоит преодолевать препятствия и решать проблемы. День оказался бы бесконечно утомительным, если бы не добровольные помощники, в которых сегодня определенно не будет дефицита. При этом звезды советуют не возлагать больших надежд на иностранных партнеров и предупреждают, что командировки будут не столь удачными, как вам хотелось бы. Финансовое положение улучшится, но крупные покупки и значительные расходы лучше отложить.

В личной жизни возможны проблемы, разногласия между влюбленными окажутся очень серьезными. Будьте готовы идти на уступки – сегодня это единственный способ сохранить мир.

Близнецы

Близнецам сегодня трудно принять правильное решение: интуиция молчит, а аргументы здравого смыслы кажутся скудными и однобокими. Именно поэтому звезды советуют не инициировать значительных перемен ни в профессиональной, ни в личной жизни. Затаитесь и выжидайте: вскоре обстоятельства изменятся, и выбор верной тактики перестанет казаться сложной проблемой. Нежелательны расходы и долгие поездки, любители принять участие в общественных мероприятиях должны быть предельно осторожны.

Спокойствие, уют и взаимопонимание – вот что ждет вас дома. Юным представителям знака ситуация может показаться скучноватой, однако те, кто уже приобрел некоторый жизненный опыт, наверняка порадуются стабильности в отношениях с близкими людьми.

Рак

Ракам сложно сосредоточиться: мелкие проблемы кажутся неразрешимыми, а досадные недоразумения могут надолго лишить душевного равновесия. Попытки настроиться на философский лад едва ли будут удачными, зато общение с жизнерадостными, полными энергии людьми наверняка поднимет вам настроение. День подходит для начала деловых и дружеских (но не романтических!) отношений, а также заключения продуманных сделок.

Едва ли близкие люди смогут понять, насколько серьезны тревожащие вас проблемы. В этот день вам придется стать жертвой добрых, но не слишком приятных шуток, выслушать немало критических замечаний.

Лев