Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака на неделе повезет в любви, а кому — в бизнесе
Одним представителям астрологического круга лучше поработать, а другим – отдохнуть, пишет eg.ru.
Одним представителям астрологического круга лучше поработать, а другим – отдохнуть, пишет eg.ru.
Для людей, рожденных под знаком Рака, благоприятными днями станут 21 и 22 июня, неблагоприятными – 25 и 26 июня. На этой неделе важно грамотно расставить приоритеты и сосредоточиться на решении проблем в отношениях. На работе лучше всего направить энергию в русло конструктивных преобразований. Глоба посоветовал Ракам начать заниматься спортом и укреплением иммунитета.
Согласно прогнозу эксперта, благоприятные дни для Девы – 22, 25 и 26 июня, неблагоприятные – 23 и 24 июня. Для представителей данного знака Зодиака наступило время неопределенности. На помощь партнера в настоящее время надеяться не стоит, нынешние отношения покажутся вам скучными. Новые романы возможны, но в каком-то зачаточном состоянии. На работе не стойте на месте, используйте новые возможности. Со здоровьем все будет хорошо.
Для Весов неделя не будет легкой: благоприятные дни – 23, 24 и 27 июня, неблагоприятные – 25 и 26 июня. Возможны проблемы в отношениях, которые будет трудно разрешить. В финансовом плане расходы начнут расти, а доходы – уменьшаться. Существует вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо следить за здоровьем.
Скорпионам на этой неделе очень повезет: благоприятные дни – 25 и 26 июня, неблагоприятные – 21, 22 и 27 июня На любовном фронте перед вами открыты все двери. Вы сможете добиться взаимности, если действительно захотите. На работе можно повысить свой авторитет и добиться большего.
Козерогам не позавидуешь, так как проблемы навалились со всех сторон: благоприятные дни – 21 и 22 июня, неблагоприятные – 25 и 26 июня. Разногласия в бизнесе могут стать причиной разрыва с некоторыми партнерами. Учитесь быть мудрее. Очень уязвима нервная система.
Водолеев ждут непредвиденные расходы и необходимость отдать старые долги: благоприятные дни – 23 и 24 июня, неблагоприятные – 21 и 22 июня. Сейчас не время для любви. Возможно, понадобится помощь из-за проблем со здоровьем. Кроме того, придется много работать, а результаты трудов дадут плоды лишь через пару месяцев.
Рыбам захочется отдохнуть и погрузиться в омут эмоций: благоприятные дни – 23 и 24 июня, неблагоприятные – 21 и 22 июня. Бросайте все и отправляйтесь в отпуск. Фортуна вам улыбнется, Рыб ждет успех и на любовном фронте. Итоги вашего творчества обязательно принесут вам деньги в будущем. Активный отдых – лучший способ оградить себя от болезней.
Для привлечения внимания со стороны противоположного пола Тельцы будут вынуждены немного подвигаться: благоприятные дни – 23, 24 и 27 июня, неблагоприятные – 25 и 26 июня. Поездки подарят вам массу возможностей для серьезных отношений. Это просто прекрасное время для общения и нового романа. На работе появиться шанс наладить полезные контакты.
Близнецам Глоба порекомендовал быть более уверенными в себе: благоприятный день – 27 июня, неблагоприятные дни – 23 и 24 июня. На этой неделе судьба даст вам сразу несколько удачных шансов, поэтому ловите удачу за хвост. Возможно заключение выгодных сделок, крупные приобретения, а также укрепление финансового положения. Следите за питанием, и здоровье не подкачает.