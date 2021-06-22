Павел Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака на неделе повезет в любви, а кому — в бизнесе

Для людей, рожденных под знаком Рака, благоприятными днями станут 21 и 22 июня, неблагоприятными – 25 и 26 июня. На этой неделе важно грамотно расставить приоритеты и сосредоточиться на решении проблем в отношениях. На работе лучше всего направить энергию в русло конструктивных преобразований. Глоба посоветовал Ракам начать заниматься спортом и укреплением иммунитета.

Для появившихся на свет под знаком Льва благоприятными днями станут 23 и 24 июня, неблагоприятными – 21, 22 и 27 июня. Лучше всего провести время наедине с собой, излишняя активность может стать причиной серьезных проблем, как в личной жизни, так и в бизнесе. Напряженная ситуация грозит ухудшением здоровья.

Согласно прогнозу эксперта, благоприятные дни для Девы – 22, 25 и 26 июня, неблагоприятные – 23 и 24 июня. Для представителей данного знака Зодиака наступило время неопределенности. На помощь партнера в настоящее время надеяться не стоит, нынешние отношения покажутся вам скучными. Новые романы возможны, но в каком-то зачаточном состоянии. На работе не стойте на месте, используйте новые возможности. Со здоровьем все будет хорошо.

Для Весов неделя не будет легкой: благоприятные дни – 23, 24 и 27 июня, неблагоприятные – 25 и 26 июня. Возможны проблемы в отношениях, которые будет трудно разрешить. В финансовом плане расходы начнут расти, а доходы – уменьшаться. Существует вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому необходимо следить за здоровьем.

Скорпионам на этой неделе очень повезет: благоприятные дни – 25 и 26 июня, неблагоприятные – 21, 22 и 27 июня На любовном фронте перед вами открыты все двери. Вы сможете добиться взаимности, если действительно захотите. На работе можно повысить свой авторитет и добиться большего.

Текущая неделя для Стрельцов принесет немало проблем в отношениях: благоприятный день – 27 июня, неблагоприятный – 25 июня. Впереди бурные ссоры и примирения. Если вы наметили поездку за границу вместе с близкими, лучше ее отложить. Есть риск, что Стрельцы попадут в некую непредвиденную ситуацию в пути. Лучше сосредоточиться на работе. В данный момент сделать это будет непросто, но результат порадует. Будьте очень внимательны во время управления автомобилем и в ходе занятий спортом.

Козерогам не позавидуешь, так как проблемы навалились со всех сторон: благоприятные дни – 21 и 22 июня, неблагоприятные – 25 и 26 июня. Разногласия в бизнесе могут стать причиной разрыва с некоторыми партнерами. Учитесь быть мудрее. Очень уязвима нервная система.

Водолеев ждут непредвиденные расходы и необходимость отдать старые долги: благоприятные дни – 23 и 24 июня, неблагоприятные – 21 и 22 июня. Сейчас не время для любви. Возможно, понадобится помощь из-за проблем со здоровьем. Кроме того, придется много работать, а результаты трудов дадут плоды лишь через пару месяцев.

Рыбам захочется отдохнуть и погрузиться в омут эмоций: благоприятные дни – 23 и 24 июня, неблагоприятные – 21 и 22 июня. Бросайте все и отправляйтесь в отпуск. Фортуна вам улыбнется, Рыб ждет успех и на любовном фронте. Итоги вашего творчества обязательно принесут вам деньги в будущем. Активный отдых – лучший способ оградить себя от болезней.

Одиноким Овнам не стоит ждать нового романа. Для тех, кто в браке, также наступают сложные времена: благоприятные дни – 23, 24 и 27 июня, неблагоприятные – 25 и 26 июня. На работе представителей этого знака зодиака поджидают временные трудности. Однако с ними Овны обязательно справятся. Не рекомендуется конфликтовать с незнакомцами.

Для привлечения внимания со стороны противоположного пола Тельцы будут вынуждены немного подвигаться: благоприятные дни – 23, 24 и 27 июня, неблагоприятные – 25 и 26 июня. Поездки подарят вам массу возможностей для серьезных отношений. Это просто прекрасное время для общения и нового романа. На работе появиться шанс наладить полезные контакты.