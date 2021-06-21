Мэрилин Керро предсказывает: станет ли обязательной вакцинация от коронавируса?

«Я не предвижу, что вакцинация от коронавируса может стать для нас обязательной. Так или иначе у нас уже есть высокий уровень вакцинации», - говорит Керро.

Недавно стало известно, что скоро любой желающий сможет сделать прививку. Керро, однако, это не поддерживает. «12-летний ребенок не может сам принимать мудрые решения, это решение должно приниматься в семейном кругу», - комментирует экстрасенс административное решение.

Керро также не видит, чтобы вакцинация стала обязательной в других странах Европы и чтобы такое решение получило широкое распространение. «У меня такое чувство, что люди просто принимают это, делают себе прививки и больше не заморачиваются», - говорит Керро.