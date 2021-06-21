Вт, 22.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Мэрилин Керро предсказывает: станет ли обязательной вакцинация от коронавируса?

Ясновидящая Мэрилин Керро ФОТО: Kuvatõmmis Youtube´i videost

Недавно из России поступили сообщения о том, что в некоторых городах администрация планирует ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Может ли что-то подобное случиться и в Эстонии? Мэрилин Керро делится ответами с помощью карт Таро.

«Я не предвижу, что вакцинация от коронавируса может стать для нас обязательной. Так или иначе у нас уже есть высокий уровень вакцинации», - говорит Керро.

Недавно стало известно, что скоро любой желающий сможет сделать прививку. Керро, однако, это не поддерживает. «12-летний ребенок не может сам принимать мудрые решения, это решение должно приниматься в семейном кругу», - комментирует экстрасенс административное решение.

Керро также не видит, чтобы вакцинация стала обязательной в других странах Европы и чтобы такое решение получило широкое распространение. «У меня такое чувство, что люди просто принимают это, делают себе прививки и больше не заморачиваются», - говорит Керро.

Смотрите видео с более подробным прогнозом от ясновидящей Мэрилин Керро! 

НАВЕРХ
Back