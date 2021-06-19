Солнце в зените, эмоции на пределе. Китайский гороскоп с 21 по 27 июня

Предстоящая неделя будет сильная, стремительная, яркая. В понедельник произойдет смена сезонов наступит «Летнее солнцестояние». Согласно китайской метафизике – это время максимальной силы энергии Ян. Пятый канал продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.

Все стихии в Бацзы могут быть представлены в виде Ян или Инь. Ян – это мужская, активная, стремительная, агрессивная энергия. Инь – мягкая, пассивная, обволакивающая сила. К примеру, стихия Огня Ян – это солнце, пылающий костер, а стихия Огня Инь – это свеча, тлеющие угли. Вода Ян – это океанская волна, а Вода Инь – дождик или роса.

Сезон «Летнее солнцестояние» – это середина лета по китайскому календарю, время максимального зноя. И именно сейчас, согласно Бацзы, требуется особая укрепление Инь, ведь все в человеке должно быть в равновесии.

Как поддержать Инь? Китайские доктора рекомендуют ограничить острое, соленое, жареное и жирное. В пищу употреблять побольше инь-овощей и инь-фруктов (огурцы, томаты, кабачки, баклажаны, арбузы, дыни, вишни, слива и груша), пить побольше воды и перейти на зеленый чай. Зимой, когда наступит пик энергии Инь, рекомендации будут противоположные.

Напомню – чтобы правильно прочесть бацзы-прогноз надо знать кем (каким сочетанием знаков) вы являетесь согласно этой китайской системе. Для того, чтобы это выяснить надо погуглить онлайн-калькулятор бацзы и рассчитать свою карту по дате рождения. Увидите четыре столбика с иероглифами – срисуйте их. Это – код вашей уникальной личности.

Понедельник, 21 июня. Ян Металл и Крыса

Если вы помните, каким для вас был 2020 год, то ,радуйтесь – день 21 июня очень похож на весь тот год.

Понедельник будет полон противоречий и несбывшихся планов. Крыса дня вступает в прямое столкновения с Лошадью месяца, это при том, что сама хозяйка месяца уже и так конфликтует с начальником года – Быком. В переводе на человеческий это значит, что энергии будут сильными, но разрушительными. Могут зашкаливать эмоции, душить нетерпение, случаться стычки и столкновения с власть имущими.

Не планируйте на этот понедельник никаких важных дел. Лучше займитесь какими-нибудь нервно-успокоительными практиками. Разбором шкафов, к примеру. Особенно аккуратными в понедельник надо быть людям знаков Лошадь и Крыса.

Вторник, 22 июня. Инь Металл и Бык

А вот вторник – полный дубль 2021 года. Горячность месяца Лошади охлаждают сразу два Быка. С одной стороны, это значит, что эмоции могут и поутихнуть, с другой, что продвижение вперед может быть затруднено.

Китайские мастера трактуют такое сочетание энергий как «неопределенность» и не советуют в дни неопределенности начинать дела с четким дедлайном, устраивать свадьбы и заезды на гоночных авто. Вообще любой экстрим в такой день может быть опасен. Повремените с любыми рискованными затеями.