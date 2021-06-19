Солнце в зените, эмоции на пределе. Китайский гороскоп с 21 по 27 июня
Летнее солнцестояние открывает сезон наибольшего зноя – берегите почки и ешьте холодные огурцы.
Летнее солнцестояние открывает сезон наибольшего зноя – берегите почки и ешьте холодные огурцы.
Предстоящая неделя будет сильная, стремительная, яркая. В понедельник произойдет смена сезонов наступит «Летнее солнцестояние». Согласно китайской метафизике – это время максимальной силы энергии Ян. Пятый канал продолжает публикацию прогнозов Tanya Bendz, основанных на древней китайской системе предсказаний судьбы Бацзы.
Все стихии в Бацзы могут быть представлены в виде Ян или Инь. Ян – это мужская, активная, стремительная, агрессивная энергия. Инь – мягкая, пассивная, обволакивающая сила. К примеру, стихия Огня Ян – это солнце, пылающий костер, а стихия Огня Инь – это свеча, тлеющие угли. Вода Ян – это океанская волна, а Вода Инь – дождик или роса.
Сезон «Летнее солнцестояние» – это середина лета по китайскому календарю, время максимального зноя. И именно сейчас, согласно Бацзы, требуется особая укрепление Инь, ведь все в человеке должно быть в равновесии.
Как поддержать Инь? Китайские доктора рекомендуют ограничить острое, соленое, жареное и жирное. В пищу употреблять побольше инь-овощей и инь-фруктов (огурцы, томаты, кабачки, баклажаны, арбузы, дыни, вишни, слива и груша), пить побольше воды и перейти на зеленый чай. Зимой, когда наступит пик энергии Инь, рекомендации будут противоположные.
Напомню – чтобы правильно прочесть бацзы-прогноз надо знать кем (каким сочетанием знаков) вы являетесь согласно этой китайской системе. Для того, чтобы это выяснить надо погуглить онлайн-калькулятор бацзы и рассчитать свою карту по дате рождения. Увидите четыре столбика с иероглифами – срисуйте их. Это – код вашей уникальной личности.
Понедельник, 21 июня. Ян Металл и Крыса
Если вы помните, каким для вас был 2020 год, то ,радуйтесь – день 21 июня очень похож на весь тот год.
Понедельник будет полон противоречий и несбывшихся планов. Крыса дня вступает в прямое столкновения с Лошадью месяца, это при том, что сама хозяйка месяца уже и так конфликтует с начальником года – Быком. В переводе на человеческий это значит, что энергии будут сильными, но разрушительными. Могут зашкаливать эмоции, душить нетерпение, случаться стычки и столкновения с власть имущими.
Не планируйте на этот понедельник никаких важных дел. Лучше займитесь какими-нибудь нервно-успокоительными практиками. Разбором шкафов, к примеру. Особенно аккуратными в понедельник надо быть людям знаков Лошадь и Крыса.
Вторник, 22 июня. Инь Металл и Бык
А вот вторник – полный дубль 2021 года. Горячность месяца Лошади охлаждают сразу два Быка. С одной стороны, это значит, что эмоции могут и поутихнуть, с другой, что продвижение вперед может быть затруднено.
Китайские мастера трактуют такое сочетание энергий как «неопределенность» и не советуют в дни неопределенности начинать дела с четким дедлайном, устраивать свадьбы и заезды на гоночных авто. Вообще любой экстрим в такой день может быть опасен. Повремените с любыми рискованными затеями.
Наиболее чувствительны к негативным аспектам дня будут люди-Козы. У вас реально все может валиться из рук.
Среда, 23 июня. Ян Вода и Тигр
Яркий и продуктивный день. Дерево сильное, огонь хорошо горит, красота! Энергии при этом довольно сбалансированы и лучше всего подходят для всяких медицинских манипуляций. Рекомендуется начинать лечение, искать врачей, ложиться в больницу.
Хороший день также для свиданий и поиска работы, что, по сути, тоже или лечение или свидание. Скажу больше – любая требующая коммуникаций деятельность может быть в эту среду весьма успешна.
Негативные аспекты дня – возможные потери денег или документов могут проявиться для людей знака Обезьяна. Возьмите себе на заметку и будьте предельно внимательны.
Четверг 24 июня. Инь Вода и Кролик
Энергетические тенденции среды в более мягком варианте. День хорош для сбора урожая – в прямом и метафорическом смысле. Если вы долго работали над каким-то проектом, сделкой или вкладывали много труда в решение какой-либо проблемы, то в четверг вам придет вознаграждение за труды.
Некоторые могут получить внезапные деньги или похвалу – кому что более приятно. Для других таким подарком с неба может стать травма или конфликт. В такие дни хорошо просить о помощи. Шансы, что вам откажут – минимальны. То, как именно проявятся для вас энергии дня, зависит от вашего персонального бацзы.
День не очень благоприятен для людей знака Петух, имейте это в виду, когда будете планировать дела.
Пятница, 25 июня. Ян Дерево и Дракон
Два сильных дерева и две большие горы собрались вместе. Дерево, согласно китайской метафизике, истощает Землю, и пятница эта не будет легкой. Энергии дня сулят препятствия, затруднения и задержки, а восприниматься эти неурядицы будут довольно болезненно и эмоционально.
Постарайтесь не вступать в споры и не надейтесь «продать» что-либо только при помощи своего обаяния и ораторского мастерства. Все дела в эту пятницу будут требовать фундаментального, сурового, молчаливого подхода.
День не фартит людям знака Собака. Если у вас Собака в столпе дня – то могут быть ссоры в семье, если в столпе месяца – на работе, если в столпе года – то бесить будут все вокруг.
Суббота, 26 июня. Инь дерево и Змея
Много дерева, много огня, много суеты, часто совершенно бесполезной. Энергия как будто идет кругу, змея кусает сама себя хвост – на выходе получаем полный ноль и много усталости.
Рекомендации банальны для субботы – отдыхайте и восстанавливайте свое здоровье любыми доступными не экстремальными способами. Особенно не рекомендуется загорать до черноты и употреблять горячительные напитки.
День не очень для людей Свиней. Вас могут легко вывести из себя.
Воскресенье, 26 июня. Ян Огонь и Лошадь
Ух, как жарит! Ослепительный день в ослепительных снах покажет правильный путь, вытащит на свет все скрытые мотивы и удобрит намерение большой дозой оптимизма. Ну и плюс воскресенье – это самый благоприятный день на неделе, освященный звездой Добродетели.
В такой день хорошо стоить долгосрочные планы, подписывать важные контракты, сговариваться о свадьбе и начинать учебу или строительство. Особо осмотрительными в этот день стоит быть людям Огненных знаков (вас может нести) и знаков Дерева (а вас могут спалить).
Ну и поскольку это день двойной Лошади то Крысы будут чувствовать себя не в своей тарелке. Чтобы не заболеть им срочно потребуется чем-нибудь охладиться.
Впрочем, последнюю рекомендацию могу отнести всем без исключения – немного прохлады в эти жаркие денечки никому не помешает.
Всем бацзы!