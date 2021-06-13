Гороскоп на 14 июня для всех знаков Зодиака

А вот в делах сердечных Львам везет куда меньше. В любовных отношениях появляется напряженность, которая приводит к утрате уверенности в себе. Близкие люди настроены по отношению к вам излишне критично, вы же реагируете на упреки и замечания раздражительно и агрессивно.

Дева

Вы нуждаетесь в отдыхе и новых впечатлениях, так постарайтесь их себе обеспечить. Нет ничего хуже, чем погрязнуть в рутине повседневных дел, с головой погрузиться в решение однообразных проблем. Общение с близкими не вызовет затруднений, и семейные, и романтические отношения вполне гармоничны. Не исключены некоторые разногласия с друзьями, но вам быстро удастся положить конец спорам.

Поссорившиеся влюбленные смогут помириться, стабильные пары будут наслаждаться взаимопониманием; не останется и тени от холодности и отстраненности, беспокоивших вас в последнее время. Звезды советуют избегать перегрузок, утомительной физической работы и предупреждают о снижении жизненного потенциала.

Весы

Интересный, но непростой день. Вам придется проявить максимум изобретательности и находчивость, чтобы найти единственно возможный путь достижения желаемого, не тратя время на плутание по ложным дорогам. Гоните иллюзии, старайтесь смотреть на вещи реально, и если придется признать, что любовно выстроенный вами замок оказался воздушным, не унывайте, а беритесь за создание нового, настоящего.

В личной жизни не все складывается так, как хотелось бы. О некоторых поступках, которые сегодня кажутся необходимыми, вы позже пожалеете. Слова, сорвавшиеся с языка во время минутного приступа раздражения, могут больно ранить любимого человека. Даже в общении с самыми близкими людьми не забывайте о вежливости и чувстве такта, сегодня этого будет достаточно, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Скорпион

Этот день обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни. Возможно исполнение давних желаний, улучшение отношений с человеком, который вам дорог. Некоторым представителям знака предстоит услышать романтические признания, другие сами решатся рассказать о своих чувствах – причин жалеть о своей откровенности не будет. Хороши и отношения с родственниками, складывается благоприятная ситуация для решения семейных проблем.

Звезды предупреждают о возможных задержках в реализации ваших планов и советуют набраться терпения. Не спешите принимать решения, касающиеся финансов, и старайтесь беречь себя от лишних потрясений – переживания не лучшим образом скажутся на здоровье.

Стрелец

Этот день не подходит для новых знакомств. Вы должны быть чрезвычайно осмотрительны при общении с теми, кого плохо знаете, поскольку есть опасность стать жертвой мошенников или оказаться под властью ловкого манипулятора. Массу удовольствия доставит вам общение с родственниками, да и посещение увеселительных заведений наверняка порадует.