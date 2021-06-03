Чт, 3.06.2021
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ВИДЕО ⟩ И снова ЧП на борту Ryanair: женщина била пассажиров ногами и дергала за волосы

Самолет Ryanair. ФОТО: Youtube

Название ирландской бюджетной авиакомпании вот уже несколько недель не сходит со страниц прессы. Все мы помним аварийную посадку самолета в аэропорту Республики Беларусь, а после этого несколько сообщений о бомбе на борту. В этот раз в Сети распространяется видео с вышедшей из себя пассажиркой рейса Ибица - Милан, пишет Elu24. 

В интернете этот ролик набрал уже бешеную популярность. Пассажирка отказалась надеть маску на борту авиалайнера. Она устроила не только скандал, но и начала вымещать свой гнев на других пассажирах и сотрудниках, обслуживающих этот злополучный рейс. 

Итальянка была запечатлена во время перелета из испанской Ибицы в столицу моды - Милан. Для предотвращения распространения коронавируса все пассажиры обязаны на в самолете находиться в масках, но женщина не была заинтересована в выполнении столь простого правила. 

Началась словесная перепалка с другими пассажирами. В видеоролике видно, как она дергает впереди сидящую пассажирку за волосы и злится. Бортпроводники пытались утихомирить буйную пассажирку, но она не сдавалась - начала бить их ногами. 

Женщина решила не надевать маску на лицо, а ограничилась тем, что прикрыла ей подбородок. Какое наказание получила эта женщина, не сообщается. 

Смотрите видео! Вот как не стоит вести себя во время полета! 

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