Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

ВИДЕО ⟩ У-ля-ля: Элина Нечаева наслаждается роскошным отдыхом в Дубае

Элина Нечаева. ФОТО: Elina Nechayeva Pühadeturnee Paide kirikus

Представлявшая Эстонию на конкурсе Евровидение в 2018 году оперная певица Элина Нечаева (29) наслаждается отдыхом в невероятно красивом Дубае, откуда она публикует и веселые видео.

Элина Нечаева отправилась в отпуск с сестрой Ариной Милишниковой. Сестру Элины эстонские телезрители помнят по отечественному сериалу «Дом посреди города» (Kodu keset linna), где она сыграла Каролу, дочь Стена и Марины. Сестру Элины Арину также можно увидеть в веселом ролике, где красавицы пытаются сделать «модельное лицо». «Лето уже здесь 🥳 У кого лучшее модельное лицо?» пишет Элина в своей публикации.

"Вы готовы к отпуску?" - спрашивает певица в другом видео, где она тоже показывает немного достопримечательностей. На заднем плане можно увидеть самое высокое здание в мире - Бурдж-Халифа имеет высоту почти 830 метров, небоскреб также стал одним из самых популярных туристических направлений в Дубае. Помимо экскурсий по городу, сестры также нежились на пляже, где приобрели красивый загар.

Смотри видео ниже!

@nechayevaelina

Summer☀️ Ready for vacation time?😄 #elinanechayeva #vacations #vacation #vacationchallenge

♬ "Vacation" by Dirty Heads - Nagma Mirajkar 💜

 

@nechayevaelina

Summer’s here🥳 Who has the model face? @arinuzka #modelface #modelfacechallenge #elinanechayeva #summer

♬ original sound - Jeremy Marinas

НАВЕРХ
Back