ВИДЕО ⟩ У-ля-ля: Элина Нечаева наслаждается роскошным отдыхом в Дубае

Элина Нечаева отправилась в отпуск с сестрой Ариной Милишниковой. Сестру Элины эстонские телезрители помнят по отечественному сериалу «Дом посреди города» (Kodu keset linna), где она сыграла Каролу, дочь Стена и Марины. Сестру Элины Арину также можно увидеть в веселом ролике, где красавицы пытаются сделать «модельное лицо». «Лето уже здесь 🥳 У кого лучшее модельное лицо?» пишет Элина в своей публикации.

"Вы готовы к отпуску?" - спрашивает певица в другом видео, где она тоже показывает немного достопримечательностей. На заднем плане можно увидеть самое высокое здание в мире - Бурдж-Халифа имеет высоту почти 830 метров, небоскреб также стал одним из самых популярных туристических направлений в Дубае. Помимо экскурсий по городу, сестры также нежились на пляже, где приобрели красивый загар.