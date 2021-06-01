СКАНДАЛ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ⟩ Ответ Софье Таюрской: экс-жена лидера Little Big записала резкое видеообращение

29-летняя Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka, опубликовала ролик, в котором выступила с неожиданным заявлением. «Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа. Желаю всего хорошего ему и поскорее разобраться со своими психологическими проблемами. Надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо», — улыбнулась певица.

Поклонники гадают, кому именно адресовала обращение исполнительница хита «Алтын». Первой под подозрение попала 30-летняя Софья Таюрская, интервью с которой сегодня появилось на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!». В нем солистка группы Little Big призналась, что встречается с Прусикиным и выразила недовольство репликой соперницы о себе. Ведь Смелая рассказала, как певица появилась в их жизни с Прусикиным.

«Я появилась в группе Little Big в 2014 году. Илья тогда жил со своей бывшей девушкой Юлей, они были в процессе расставания. То есть появилась Ира, а не я! — негодовала Таюрская. — Вот это меня немного обидело. Получается, я пришла такая и давай рушить семью. Нет, у меня были серьезные отношения. Ира с Ильичом приходили в гости к нам — мы с молодым человеком тогда жили вместе. Мы общались, все было честно. Не было у нас влюбленности с первого взгляда. Мы восемь лет в группе! Ни один человек из наших коллег не поверил бы еще год назад, что мы будем вместе. Это действительно странно».

На то, что экс-супруга артиста говорила именно о Софье, намекает и некогда теплое между ними общение. Причем мама Таюрской, будучи акушером-гинекологом, даже принимала роды у Смелой, когда на свет появился их общий с Прусикиным сын. «Я ей готовила, привозила еду. Мы все были друзья, мы все общались и друг другу помогали», — говорила певица в интервью Ксении Собчак.