ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Эта эстонская модель неделю сводила с ума греческих мужчин!

24-летняя чаровница сбежала на Крит от нашей совсем не весенней погоды. «Все отлично: тепло, солнце, пальмы», - написала Арида в первый день пребывания на Крите в соцсети.

Модель делала много фото и видео на пляже, и, конечно, ее аппетитные формы не остались незамеченными. На одном видео случайно попавший в кадр мужчина, вероятно, местный, похотливым взгядом пожирает нашу умницу и красавицу.

Мужчина просто шею свернул! ФОТО: Elu24 kollaaž/Instagrami-lood

Однако Муру, ставшая чемпионкой мира по фитнес-бикини в 2018 году, такое внимание не возмущает, она находит подобное мужское поведение забавным. «Я не замечаю, что кто-то смотрит на меня или что-то думает. Самое главное, что я чувствую себя хорошо», - говорит Арида.

Красавица провела жаркую неделю на Крите и ходила в довольно откровенной одежде, но никто не делал ей грязных предложений. Поедали только глазами!