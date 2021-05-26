Хелена Бонем Картер отмечает 56-й день рождения: самые яркие образы актрисы в кино

Хелена Бонем Картер появилась на свет 26 мая 1966 года в Лондоне. Мама будущей звезды работала психотерапевтом, а отец – банкиром. Девочка с детства хотела стать актрисой, и дебютировала в популярном сериале в возрасте пяти лет. Ничего удивительного, что уже в юном возрасте Хелена зарекомендовала себя как талантливая артистка. О самых ярких ролях именинницы расскажет Joinfo.com.

«Бойцовский клуб» (1999)

В фильме Дэвида Финчера Хелена сыграла одну из главных героинь, женщину по имени Марла Сингер. Она посещает группы для людей со смертельными заболеваниями, и однажды знакомится с мужчиной, который страдает психическим заболеванием, но еще пока не знает об этом.

«Планета обезьян» (2001)

Фантастический фильм Тима Бертона о планете, населенной разумными обезьянами. Хелена Бонем Картер исполнила в этой картине роль шимпанзе знатного происхождения, которая подарила главным героям шанс на спасение.

«Гарри Поттер» (2007-2011)

Хелена Бонем Картер появилась в нескольких фильмах о приключениях мальчика-волшебника. Она сыграла Беллатрису Лестрейндж – злую волшебницу и верную последовательницу Волан-де-Морта, которая противостоит Гарри и его друзьям.

«Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007)

Музыкальный фильм Тима Бертона удостоился ряда наград, и отчасти в этом заслуга актеров: Джонни Деппа и Хелены Бонем Картер, которые исполнили главные роли. Именинница сыграла Ловетт – девушку, беззаветно влюбленную в Суинни Тодда, и готовую ради него на все.

«Корона» (2019-2020)

В драматическом сериале «Корона», посвященном правлению королевы Елизаветы II, Хелена Бонем Картер исполнила роль принцессы Маргарет, младшей сестры британского монарха.



