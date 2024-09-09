ГОРОСКОП НА 9 СЕНТЯБРЯ Близнецам стоит сделать первые шаги самостоятельно, а Раки найдут способ увеличить свои доходы

Стрелец

День сложится неплохо и обойдется без серьезных проблем, если вы сами себе их не создадите. Не принимайте опрометчивых решений, не спешите давать обещания и не поддавайтесь на провокации. Этого будет достаточно, чтобы избежать трудностей и спокойно осуществить то, что было задумано. Ваши успехи не остаются незамеченными, но если одних ваших знакомых они радуют, то других заставляют завидовать. Из-за этого отношения, которые прежде складывались неплохо, могут испортиться. К счастью, ненадолго. Вскоре все наладится.

Козерог

Благоприятный день для поиска союзников, единомышленников. Ярко проявляются лидерские качества. Даже те, кто видит вас впервые, готовы следовать за вами, поддерживать ваши идеи и помогать в их реализации. Если захочется с кем-то подружиться или просто произвести хорошее впечатление, это получится у вас без труда. Можно планировать на этот день поездки. Неважно, отправляетесь ли вы в дорогу с какими-то определенными целями или просто хотите развеяться и сменить обстановку; в любом случае путешествие окажется полезным и приятным.

Водолей

День приносит неожиданные события, радует удачными совпадениями и хорошими новостями. Дел может оказаться немало: вам предстоит решать и рабочие задачи, и какие-то домашние проблемы. Но времени хватит на все, вы отлично справитесь. Часто выручает интуиция, благодаря ее подсказкам вы принимаете верные решения, даже если располагаете лишь обрывочной информацией. Будет много интересных разговоров. Иногда речь идет о чем-то серьезном и важном, но и из болтовни о пустяках вам удается извлечь пользу. Вечер обещает романтические сюрпризы.

Рыбы

Даже если вы привыкли приниматься за дела с раннего утра, сегодня дайте себе немного времени на то, чтобы настроиться на нужный лад, еще раз обдумать планы, поговорить о них с близкими. Это поможет избежать многих неприятных моментов, а также увидеть возможности, на которые вы прежде не обращали внимания. Серьезные решения лучше принимать во второй половине дня. Вам будет легко сосредоточиться, удастся взвесить все «за» и «против». Многих Рыб сегодня особенно радует поддержка друзей и старых знакомых. Благодаря ей представители знака чувствуют себя гораздо увереннее и спокойнее.