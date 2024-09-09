Мать близнецов сделала ДНК-тест и не поверила своим глазам

33-летняя Шарлотта Хассан, мать близнецов из Лондона, была ошеломлена результатом ДНК-теста, подтвердившего ее давние подозрения, сообщает Newsweek.

Во время беременности врачи неоднократно уверяли, что ее дети не являются идентичными близнецами. Хассан говорили, что ее дети развиваются в отдельных мешочках и имеют собственную плаценту. УЗИ и медики подтверждали это утверждение на протяжении всей беременности.

«Я спрашивала врачей, являются ли они однояйцевыми, но каждый раз получала ответ, что нет», - вспоминает Шарлотта в интервью. Она и сама была убеждена, что дети не могут быть идентичными, поскольку в семье никогда не было близнецов.

После рождения Романа и Тео Шарлотта была невероятно счастлива. Однако с течением времени она начала замечать, что мальчики очень похожи, и их было трудно отличить.

«Мы с семьей постоянно угадывали, кто есть кто, и часто путались. Это заставило меня задуматься и сделать ДНК-тест, чтобы окончательно разобраться,» – рассказывает британка.

Результаты ДНК теста подтвердили, что мальчики являются идентичными близнецами, имея 99,9% совпадения ДНК. Хотя этот факт стал для Шарлотты неожиданностью, она узнала, что такие ситуации происходят чаще, чем она могла бы вообразить. После этого она решила поделиться своим опытом в TikTok, призывая других родителей доверять своим инстинктам.