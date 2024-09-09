Пятница 13-е: астролог рассказала, кому этот день может принести неудачи

В целом, как отмечает Глоба, этот день окутан мистикой и суевериями. Кроме того, он может принести определенные испытания, особенно Овнам, Весам и Козерогам. Астролог дала советы, на что именно им нужно обратить внимание, чтобы минимизировать негативное влияние и извлечь уроки из сложившихся ситуаций.

Овен

Овнам 13-го сентября следует быть крайне осторожными с деньгами. Есть риск необдуманных трат или неудачных инвестиций. Возможно, вы столкнетесь с неожиданными расходами или обманом в финансовых вопросах.

Также в этот день могут обостриться конфликты с близкими людьми. Импульсивность Овнов может привести к ссорам и недопониманию. Старайтесь сдерживать свои эмоции и не принимать важных решений в отношениях.

И на работе возможны неприятные сюрпризы. Будьте готовы к тому, что ваши идеи могут не найти поддержки у коллег или руководства. Избегайте конфронтаций и не начинайте новых проектов.

Рекомендации:

воздержитесь от крупных покупок и финансовых операций;

практикуйте медитацию или другие техники релаксации для контроля эмоций;

отложите важные переговоры и встречи на другой день.

Весы

В личной жизни Весы могут столкнуться с серьезным разочарованием в романтических отношениях. Возможно раскрытие неприятной правды или несбывшиеся ожидания от партнера.

В работе долгосрочные планы могут оказаться под угрозой. Вероятны задержки в проектах или отказ в продвижении по службе, на которое вы рассчитывали.