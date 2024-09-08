«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», - говорится в сообщении.

Александр Масляков был ведущим Клуба веселых и находчивых (КВН) с 1964 года.

Телеведущий родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург).

Окончил Московский институт инженеров транспорта и Высшие курсы работников телевидения.

В 1964 году начал работу на телевидении, вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12 этаж», «Песня года» и другие. Был первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?».

В 2022 году Александр Масляков отошел от работы над программой КВН, после того как у него выявили неоперабельную опухоль в лёгких.

Как сообщает «Фонтанка.ру», последние полгода Масляков чувствовал себя плохо, с трудом разговаривал, ему было тяжело дышать.

Ранее известный телеведущий дважды переболел ковидом.

Meduza.io напоминает, что в ноябре 2017 года организация Transparency International опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Масляков и его семья незаконно получили контроль над зданием КВН в Марьиной Роще в Москве и земельным участком под ним.

Известно, что Александр Масляков публично поддерживал нынешний российский режим и был доверенным лицом Путина на выборах.

Телеведущий также незаконно посещал оккупированный в 2014 году Россией Крым. Весной 2021 Масляков официально признал лигу КВН из так называемой ДНР.