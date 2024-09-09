Уже скоро: стало известно, когда тяжелобольная Кейт Миддлтон появится на публике

Предполагается, что Кейт также посетит ежегодный концерт Together at Christmas, который обычно транслируется по телевидению из Вестминстерского аббатства в декабре.

Миддлтон не присоединится к принцу Уильяму на церемонии вручения премии Earthshot Prize в ноябре этого года, однако принцесса продолжает работать из дома в коттедже Аделаида в Виндзоре и проводит регулярные онлайн-встречи.

Лето Кэтрин провела в своем доме в Норфолке, Анмер-Холле, недалеко от поместья Сандрингем, вместе с супругом и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Сначала их всех заметили играющими с пистолетами Nerf на фестивале Bear Grylls' Gone Wild в Holkham Hall в августе, а затем Уэльсы в полном составе отправились в Шотландию, где присоединились к королю Карлу III и королеве Камилле в Балморале. 25 августа Кейт была сфотографирована прибывающей в церковь Crathie Kirk на воскресную службу.

Принцесса вышла в коричневом клетчатом пальто от Holland Cooper и шляпе с перьями от Hicks & Brown. К ней присоединились принц Уильям и принц Джордж.

Теперь, когда летние каникулы закончились, дети Кейт и Уильяма возобновили учебу в школе Ламбрук.