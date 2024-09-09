ГАЛЕРЕЯ В Таллинне открылась на редкость позитивная выставка

Выставка переносит зрителей в удивительный мир ярких цветочных персонажей, каждый из которых обладает своим уникальным характером и индивидуальностью.

На первый взгляд Flower EGO может показаться просто цветочным садом, но стоит лишь внимательнее вглядеться в картины, как каждый мазок кисти раскрывает перед зрителем новый чарующий мир, превращая повседневность в сказочную фантазию.

Вдохновленные бесконечным разнообразием природы, жизнерадостные и динамичные работы художницы буквально излучают энергию и позитив. Как гласит восточная мудрость: «Много разных цветов образуют букет» (A lot of different flowers make a bouquet). Мечтательная гортензия, беззаботные братья-одуванчики, гиацинт-интроверт, двуликая роза - подобно людям, каждый персонаж, представленный на выставке, имеет свой собственный характер, корни, шипы и мечты.

Flower EGO - это торжество ярких красок жизни, где красота и самовыражение не знают границ, а мечты распускаются, как цветы, в объятиях теплых лучей солнца.

Катарина Сарап - иллюстратор и визуальный художник из Таллинна. В 2022 году она окончила магистратуру в Эстонской академии художеств по специальности «Графический дизайн». В своих работах Катарина стремится подчеркнуть разнообразие и аутентичность, создавая портреты персонажей, живущих в ярких мирах, где реальность и воображение сливаются воедино. Катарина сотрудничала с такими брендами, как L’Occitane en Provence, Zalando, LAURA, Bluz, Kaubamaja, ERKI Moeshow, и ее работы неоднократно выставлялись в эстонских галереях.

Выставка Flower EGO будет открыта до конца октября. Пальмовая галерея открыта для посетителей каждый день с 8:30 до 20:00. Более подробную информацию ищите ЗДЕСЬ!