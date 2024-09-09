СВЕРШИЛОСЬ! Мы долго этого ждали: в Таллинн с концертом едет всемирно известная группа Imagine Dragons

Солист группы Дэн Рейнольдс рассказывает, что Loom для него - глубоко личный проект, отражающий серьезные перемены в его жизни. «Мне очень нравится слово loom», - говорит он. Это слово можно перевести и как «довлеть», и как «мерещиться». Также loom означает ткацкий станок.

«Я всегда думал, что это (loom) что-то плохое, что ждет нас впереди, но в действительности это может быть что угодно - как плохое, так и хорошее. Мне нравится также, что у слова loom много значений, включая ткацкий станок - нечто объединяющее эти фрагменты в красивое целое», - пояснил Рейнольдс в своем недавнем интервью. «В моей жизни многое изменилось. Я только что вышел из отношений, которые длились десять лет, и, наверное, это и есть основная тема Loom. Это действительно альбом об отношениях - об их начале и конце и том, что значит сосуществование и поиски счастья».