Глоба, известный астролог, сообщила, что с 8 сентября удача будет сопутствовать только тем, кто родился под определенным знаком зодиака.
Ангел за руку приведет к успеху: кому из знаков зодиака Глоба пообещала удачу с 8 сентября
Согласно ее прогнозу, представители знака Льва смогут добиться потрясающего успеха благодаря поддержке небесных сил.
Эксперт по астрологии утверждает, что этот благоприятный период также привлечет к себе ангела-хранителя, который будет вести Львов к великим достижениям.
По мнению известного астролога, представителей этого знака ждут изменения в сфере труда. В это время они почувствуют прилив энергии и желание активно работать, и результат не заставит себя ждать.
Успех вернется почти мгновенно, а победы будут следовать одна за другой, увеличивая финансовое благополучие. Кроме того, к концу сентября представители знака Льва обнаружат новое увлечение.
Сначала это будет просто хобби, но, возможно, в будущем оно станет источником радости и дополнительного дохода, всё зависит от них.