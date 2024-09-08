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Ангел за руку приведет к успеху: кому из знаков зодиака Глоба пообещала удачу с 8 сентября

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Удача. Иллюстративное фото.
Удача. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

Глоба, известный астролог, сообщила, что с 8 сентября удача будет сопутствовать только тем, кто родился под определенным знаком зодиака.

Согласно ее прогнозу, представители знака Льва смогут добиться потрясающего успеха благодаря поддержке небесных сил.

Эксперт по астрологии утверждает, что этот благоприятный период также привлечет к себе ангела-хранителя, который будет вести Львов к великим достижениям.

По мнению известного астролога, представителей этого знака ждут изменения в сфере труда. В это время они почувствуют прилив энергии и желание активно работать, и результат не заставит себя ждать.

Успех вернется почти мгновенно, а победы будут следовать одна за другой, увеличивая финансовое благополучие. Кроме того, к концу сентября представители знака Льва обнаружат новое увлечение.

Сначала это будет просто хобби, но, возможно, в будущем оно станет источником радости и дополнительного дохода, всё зависит от них.

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