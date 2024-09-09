Восходящая звезда Голливуда Маша Машкова едет в Таллинн с нашумевшим спектаклем

История любви на фоне русской революции в нашумевшем спектакле «Надеждины».

Евгений Надеждин - молодой ссыльный революционер, интеллектуал и бескомпромиссный публицист, соратник и главный оппонент Владимира Ленина, уничтоженный советским режимом и сознательно забытый современниками.

Его возлюбленная Мелания Севрук - прабабушка известной актрисы, восходящей звезды Голливуда Маши Машковой (For All Mankind, I.S.S. и пр).

Невероятная история, развивающаяся на фоне распада Империи, легла в основу спектакля.

На сцене Машкова воскрешает драматические события прошлого, которые поразительно перекликаются с сегодняшним днем. Голос Надеждина, звучащий в спектакле, принадлежит еще одной звезде театра и кино Анатолию Белому.

Бешеная динамика, куча режиссерских штучек, спецэффекты, театр теней, анимация, кинопроекция. Ощущение, что на сцене не одна актриса, а целая труппа. Подробнее о мероприятии ЗДЕСЬ!

Напомним, что актриса Мария Машкова уехала из России в США после нападения России на Украину. Сейчас российская актриса делает себе карьеру в Голливуде, где выступает под именем Маша Машкова (Masha Mashkova).