ВАМ СЛАБО? ⟩ Полуголая олимпийская чемпионка разозлила фанатов, покормив грудью сына в очень странной позе
Спортсменку обвинили в том, что она идет на всё ради хайпа, но та отметила, что просто наслаждается материнством, передает Лайф.
Спортсменку обвинили в том, что она идет на всё ради хайпа, но та отметила, что просто наслаждается материнством, передает Лайф.
34-летняя австралийская сноубордистка, олимпийская чемпионка – 2010 Тора Брайт поделилась в Instagram снимком, который заставил переполненных эмоциями пользователей схватиться за телефоны. Спортсменка выложила фото, где позировала полуобнаженная, стоя на руках на лужайке. При этом новоиспеченная мама кормила грудью маленького сына, который расположился рядом.
Таким образом Тора решила отметить День матери, заявив, что после рождения малыша чувствует, что у неё словно высвободилась какая-то первобытная энергия. Также она отметила, что будет молиться за всех матерей.
Однако фото разделило пользователей на два лагеря, пишет The Sun. Так, одни стали резко критиковать чемпионку, обвиняя в хайпе. «Не понимаю зачем так привлекать внимание и публиковать фотографии всего, что вы делаете», «Мой первый вопрос — почему?? Конечно, я понимаю, что это естественно и красиво, но я же не публикую своё первое испражнение за день, стоя на одной ноге. То же самое», — писали возмущенные зрелищем юзеры. А другие выступили в ее защиту: «Что в этом странного? Она в невероятной форме и не подвергает опасности своего ребёнка», «Позитивный человек, чемпионка, жена и мать. Не обращайте внимания на троллей. Сосредоточьтесь на счастье и любви».
Увидев столь бурную негативную реакцию, Тора призналась, что ей стало грустно. Она отметила, что испытывает огромное уважение ко всем матерям, которые, по её мнению, должны поддерживать друг друга. И уточнила, что выложила фото вовсе не ради повышения популярности.
Тора, которую называют самой успешной спортсменкой Австралии в истории зимних Олимпийских игр, и ранее не стеснялась выкладывать фото, где кормит грудью сына. Малыш появился на свет в июле прошлого года, и спортивная мама старается брать его с собой повсюду. Папа мальчика Ангус Томсон тоже занимается сноубордингом.