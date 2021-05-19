ВАМ СЛАБО? ⟩ Полуголая олимпийская чемпионка разозлила фанатов, покормив грудью сына в очень странной позе

Однако фото разделило пользователей на два лагеря, пишет The Sun. Так, одни стали резко критиковать чемпионку, обвиняя в хайпе. «Не понимаю зачем так привлекать внимание и публиковать фотографии всего, что вы делаете», «Мой первый вопрос — почему?? Конечно, я понимаю, что это естественно и красиво, но я же не публикую своё первое испражнение за день, стоя на одной ноге. То же самое», — писали возмущенные зрелищем юзеры. А другие выступили в ее защиту: «Что в этом странного? Она в невероятной форме и не подвергает опасности своего ребёнка», «Позитивный человек, чемпионка, жена и мать. Не обращайте внимания на троллей. Сосредоточьтесь на счастье и любви».