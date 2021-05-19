Видео ⟩ Благодать или кара: молния ударила в крест Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Как сообщают РИА Новости, Исаакиевский собор оборудован системой громоотводов и не пострадал, защита сработала в штатном режиме. Поэтому удар молнии в крест не привел к каким-то проблемам.

Вечером во вторник в Санкт-Петербурге прошли сильный ливень и гроза с порывистым ветром, скорость которого достигала 16 м/с. Из-за порывов ветра падали деревья, а также срывало крыши с гаражей, отмечает «Интерфакс». В соцсетях жители города публиковали фотографии сломанных деревьев и летающих крышек канализационных люков. После ударов молнии загорелось несколько частных домов на окраинах. Жители города также жаловались на угрозы обрушения крыш и их протечек, а также на обрывы проводов и падения светофорных столбов.