ЧТО СКАЖУТ ДЕТИ? ⟩ Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес снова обнажила грудь и пятую точку

На выходных Сильвия порадовала своих поклонников в Instagram, а их у нее более 5 307, черно-белыми откровенными снимками. Под каждым из них - меткое изречение о любви и красоте. Например, под кадром, где голое тело звезды прикрывает прозрачный пеньюар, написано: миллионы мужчин могут сказать женщине, что она красива, но она поверит тому, кого любит. Другая фотография, где голая Ильвес лишь закрывает грудь рукой, подписана так: я никому не даю повода ненавидеть меня. Люди создают свои собственные драмы, потому что завидуют. Если красивая женщина вызывает у вас зависть, это не сделает вас привлекательнее. Но не стоит ненавидеть тех, кто вам завидует. Примите это, как факт. Они завидуют потому, что ты лучше их.
Третье фото Сильвии убивает наповал. На ней только некое подобие трусиков, которые не закрывают пятую точку, а умело привлекают внимание к формам эстонской знаменитости. Ажурные полосочки, словно подвязки для чулок, обрамляют аккуратный зад виолончелистки. И подпись: назовите это проклятием или назовите ее лучшей. Если вы не справляетесь с ее плохими чертами, вы не узнаете ее лучших качеств.
Правда, лайков Сильвия за свое неглиже собрала не слишком много. Может, в будние дни поклонники будут поактивнее?