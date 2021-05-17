ЧТО СКАЖУТ ДЕТИ? ⟩ Скандальная виолончелистка Сильвия Ильвес снова обнажила грудь и пятую точку

На выходных Сильвия порадовала своих поклонников в Instagram, а их у нее более 5 307, черно-белыми откровенными снимками. Под каждым из них - меткое изречение о любви и красоте. Например, под кадром, где голое тело звезды прикрывает прозрачный пеньюар, написано: миллионы мужчин могут сказать женщине, что она красива, но она поверит тому, кого любит. Другая фотография, где голая Ильвес лишь закрывает грудь рукой, подписана так: я никому не даю повода ненавидеть меня. Люди создают свои собственные драмы, потому что завидуют. Если красивая женщина вызывает у вас зависть, это не сделает вас привлекательнее. Но не стоит ненавидеть тех, кто вам завидует. Примите это, как факт. Они завидуют потому, что ты лучше их.