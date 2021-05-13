ИЩЕТ ПОЛИЦИЯ! ⟩ Невероятно детективная история разворачивается в Раквере: пропавшая девушка умчалась в неизвестном направлении на угнанном автобусе

Как сообщает Фонд пропавших без вести SA Kadunud, Кейди кто-то позвонил в субботу вечером, и она сразу же ушла из дома. Было около 23:30. Она зашла на стоянку возле своего дома, откуда, по словам очевидцев, через несколько секунд выехала синяя маршрутка Go Bus.

Теперь стало известно, что в тот вечер в Тапа был угнан автобус. Мобильный телефон Кейди не работает с воскресного утра - почти неделю, и с тех пор родственники не могут с ней связаться.

Вот на таком микроавтобусе вроде и уехала Кейди. ФОТО: SA Kadunud

Полиция: угнанный автобус уехал за границу

Катрин Сатс, начальник Раквереского отделения полиции, сообщила Elu24, что полиция ведет активный поиск как угнанного автобуса, так и людей, покинувших его, и процедура расследования произошедшего была начата сразу после получения сообщения. "Полиция знает и женщину, и двоих мужчин, уехавших на автобусе. Это люди, которые хорошо знакомы, и нет оснований полагать, что кто-то из них был увезен насильно или кто-то находится в опасности», - отмечает Сатс.

Он добавила, что, по предварительным данным, подельники договорились угнать автобус и бросить его, а расследование позволило установить, что сразу после угона автобус направился за пределы Эстонии.

Однако неизвестно, куда и почему угонщики покинули страну. Это обстоятельство будет выяснятся уже в международном сотрудничестве с полицейскими властями других стран.

Фонд пропавших без вести: опасность для жизни не исключена

По словам Ааре Рюйтеля, директора Фонда пропавших без вести, было бы преждевременно делать выводы о пропаже Кейди. У него до сих пор нет подтверждения, что женщина добровольно сопровождала своих знакомых или что по дороге с ней ничего не случилось.

Однако, по его словам, не исключена возможность того, что жизни Кейди угрожает опасность. «Человек уходит из дома, никому ничего не сказав, и не возвращается, с ним никто не может связаться, очевидно, что существует вероятная опасность для жизни. Никто не может точно сказать, в чем заключается опасность, но она есть», - уверен Рюйтель. Он объясняет свое предположение так: если бы опасности не было, Кейди могла бы уже давно выйти на связь с родными и друзьями. Тот факт, что Кейди ничего не взяла из дома для длительного путешествия также наводит на размышления.

Рюйтель подтвердил вчера, что поиски продолжатся.