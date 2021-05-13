Гороскоп на 13 мая для всех знаков Зодиака

Овен

Некоторая разбросанность, суетливость и нежелание сосредоточиться на одном деле могут создать проблемы в сфере профессиональной деятельности. Направьте все свои силы на избавление от негативных качеств, чужого влияния.

Телец

Сегодня постарайтесь завершить старые дела и положить конец давним спорам с родственниками, особенно если они касаются наследства и недвижимости. Вероятно, вы столкнетесь с грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Не исключен разрыв всяческих отношений.

Близнецы

У Близнецов сегодня вероятно духовное озарение. Вы поймете, что исполнение желаний не всегда ведет к счастью. Порой человек не может точно определить, что ему нужно. Возможно, к вам придет осознание новых истин, которые обогатят ваш внутренний мир. Рекомендуется смирить бурные эмоции, проявить больше выдержки и самообладания.

Рак

День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволят вам проявить свои таланты, принесут положительные эмоции. Звезды рекомендуют не настаивать на своем мнении. Не придавайте большого значения событиям, требующим кардинальных перемен.

Лев

Критический день, который проверит на прочность многих Львов. Успех сегодня гарантирован только тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить с ним свои проблемы. Однако это может принести разочарование.

Дева

Неблагоприятно обращаться к начальству или в общественные учреждения, менять работу или принимать важные решения. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми, несчастные случаи или столкновение с недругом. Вечером возможен нежелательный визит гостей или родственников.

Весы

День не слишком удачен для любовных отношений, так как вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Во второй половине дня вы можете получить ободряющее известие или выгодный заказ.

Скорпион

Благоприятный день для новых знакомств, посещения новых мест, путешествий, обращения к органам власти, в учреждения. Ваша проницательность, оптимизм и творческий подход к любому делу могут привести к высоким результатам. Вторая половина дня может оказаться тяжелой, поэтому все важные дела постарайтесь сделать с утра.

Стрелец

Жизненный потенциал Стрельцов сегодня имеет тенденцию к повышению. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, профилактического и лечебного курса, строительства, ремонта. Звезды не рекомендуют пока менять место работы или сферу деятельности, однако отнеситесь к любым предложениям со вниманием.

Козерог

День отмечен нерешительностью, сомнениями. Коммерческая деятельность или рискованные финансовые операции принесут убытки. Ирония и оптимизм помогут снизить негативные тенденции дня. Вам полезны прогулки на свежем воздухе.

Водолей

Тяжелый и опасный день, неблагоприятный для активной деятельности. Следите за здоровьем – вероятно ухудшение состояния. Ограничьте контакты, отмените встречи или прием гостей. Вероятно негативное влияние со стороны или плохое известие.

Рыбы