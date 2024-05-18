ВИДЕО «Школа - это тюрьма!» Мать двух дочек объяснила, почему забрала детей из учебного заведения

«Дети сидят в школе по восемь часов в день, и им не разрешают разговаривать с человеком, сидящим рядом с ними. Им велят поднимать руки. Им не разрешают ходить в туалет. На улицу они выходят только один час в день». Это лишь некоторые из причин, по которым Кассиан Кларк решила перевести детей на домашнее обучение.

Воспоминания, которые создаются в ходе совместной деятельности, и то, чему девочки учатся дома и повсюду, более ценны, чем то, что они учат в школе, что, по словам матери, никогда не пригодится в дальнейшем. Она говорит, что у нее нет высшего образования, но это не помешало ей создать успешный бьюти-бизнес. Пусть дочери учатся на этом!

«Конечно, чтение, письмо и хорошие социальные навыки важны, - говорит Кассиан Кларк. - Но это не значит, что нужно проводить так много времени в школе. Я думаю, что научить ребенка садиться в самолет и путешествовать по миру важнее, чем сажать ребенка на школьную скамью», - уверена она.

Правда, так просто забрать детей из школы в Англии невозможно. Мать девочек добавляет, что сейчас судится за право давать дочерям домашнее образование. Кажется, на процесс обучения будет выделено не так много времени. Преподаватели домашнего обучения приходят только один раз в неделю. В остальные дни девочки большую часть времени проводят с матерью, вместе готовят, поют, танцуют и снимают видеоролики в TikTok.