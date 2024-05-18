Поступок Дженнифер Лопес подогрел слухи о том, что пара готовится к разводу

В публикации Ленны говорилось о том, что невозможно построить отношения с кем-то, кто «оторван от себя». «Нельзя ожидать, что кто-то увидит тебя, когда ты сам себя не видишь. Легко вступить в отношения, взрастить и сохранить их гораздо сложнее, ведь любовь - это не чувство, это действие», - написала она в посте.

Слухи о том, что Лопес и Аффлек расстались, появились после того как поклонники звезд заметили, что они давно не появлялись вместе на публике. Ряд СМИ, ссылаясь на источники из окружения пары, пишет о том, что супруги больше не живут вместе.

Так, один из инсайдеров рассказал People, что Бен съехал из его с Дженнифер общего дома в Лос-Анджелесе и сейчас проживает неподалеку от него, пока снимается в фильме Гэвина О’Коннора «Расплата 2». Дженнифер же проводит большую часть времени в Нью-Йорке, она занята съемками в другой картине - «Поцелуй женщины-паука».

Однако недавно папарацци все же засняли Лопес и Аффлека вместе: пара посетила школьный спектакль, в котором приняла участие дочь Бена от Дженнифер Гарнер, Серафина. Супруги пришли на мероприятие с букетами цветов. При этом, по свидетельству очевидцев, «Бен выглядел так, будто не рад видеть Дженнифер».

Daily Mail пишет, что когда Лопес вышла из машины, Аффлек не подошел, чтобы обнять ее или поцеловать. Инсайдер рассказал Perez Hilton, что пара, тем не менее, не могла не отбросить разногласия ради детей, ведь дочь Дженнифер Эмма очень привязана к Серафине. Она тоже пришла на выступление и была очень взволнована.