СМОТРИТЕ Пользователей Сети восхитили свежие фото 69-летнего Кевина Костнера: «Все еще горячий»

Кевин Костнер отправился покорять Канны вместе со своим очередным вестерном «Горизонты: Американская сага». В преддверии премьеры 69-летний обладатель «Оскара» появился на пятничном ужине Chopard Trophy и произвел впечатление даже на самых суровых пользователей Сети.
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«Кто-то вышел из недавнего развода в лучшей форме, чем когда-либо»; «Выглядит великолепно»; «Он как хорошее вино, с годами только лучше»; «Все еще горячий», - восхищаются читатели Daily Mail.
Некоторые заподозрили звезду «Телохранителя» в том, что он прибегал к различным процедурам по коррекции внешности, и теперь вовсю благодарят его талантливого пластического хирурга. Впрочем, нашлось и более простое объяснение: «Вообще я не большая фанатка усов, но этот случай - точно исключение».