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СМОТРИТЕ Пользователей Сети восхитили свежие фото 69-летнего Кевина Костнера: «Все еще горячий»

Limon.ee
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Кевин Костнер.
Кевин Костнер. Фото: David Becker

Кевин Костнер отправился покорять Канны вместе со своим очередным вестерном «Горизонты: Американская сага». В преддверии премьеры 69-летний обладатель «Оскара» появился на пятничном ужине Chopard Trophy и произвел впечатление даже на самых суровых пользователей Сети.

«Кто-то вышел из недавнего развода в лучшей форме, чем когда-либо»; «Выглядит великолепно»; «Он как хорошее вино, с годами только лучше»; «Все еще горячий», - восхищаются читатели Daily Mail.

Kevin Costner poses for photographers upon arrival at the Chopard trophy dinner at the 77th international film festival, Cannes, southern France, Friday, May 17, 2024. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) CANM384
Kevin Costner poses for photographers upon arrival at the Chopard trophy dinner at the 77th international film festival, Cannes, southern France, Friday, May 17, 2024. (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP) CANM384 Фото: Vianney Le Caer

Некоторые заподозрили звезду «Телохранителя» в том, что он прибегал к различным процедурам по коррекции внешности, и теперь вовсю благодарят его талантливого пластического хирурга. Впрочем, нашлось и более простое объяснение: «Вообще я не большая фанатка усов, но этот случай - точно исключение».

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