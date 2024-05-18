СМОТРИТЕ Пользователей Сети восхитили свежие фото 69-летнего Кевина Костнера: «Все еще горячий»

«Кто-то вышел из недавнего развода в лучшей форме, чем когда-либо»; «Выглядит великолепно»; «Он как хорошее вино, с годами только лучше»; «Все еще горячий», - восхищаются читатели Daily Mail .

Некоторые заподозрили звезду «Телохранителя» в том, что он прибегал к различным процедурам по коррекции внешности, и теперь вовсю благодарят его талантливого пластического хирурга. Впрочем, нашлось и более простое объяснение: «Вообще я не большая фанатка усов, но этот случай - точно исключение».