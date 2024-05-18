ГАЛЕРЕЯ В Русском театре прошла премьера уникального спектакля «Евангелие от GPT»

Режиссер спектакля Даниил Зандберг с командой актеров (Карин Ламсон, Александр Домовой, Владимир Антипп) визуализировали человеческую историю со старозаветных времен до сегодняшнего момента. В пластике и динамике были показаны знаковые моменты эволюции homo sapiens: от сотворения первых людей, прозрения (или грехопадения), передачи божьей искры, через смену и борьбу поколений, отрицание и забвение Создателя, к современности.

Нынешняя реальность предстает в виде засилья гаджетов. Вместо Бога мы видим экран, вместо ответов на вопросы - бегущая зеленая строка с зашифрованным кодом. Вся жизнь протекает в виртуальной среде. Где место человека в этом новом мире? Во что он верит?

Представление без слов «говорит» со зрителем универсальным языком тела, жеста, мимики и мелодии. Музыка «резонирует» с замыслом спектакля по-своему: композитор Александр Жеделев не использовал ИИ в ее создании - мы слышим музыкантов, сыгравших на реальных инструментах, скрипке и виолончели.

В этом сезоне «Евангелие от GPT» играется только два раза: 17 и 18 мая.