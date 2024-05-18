ВИДЕО Люди начали обнажаться: «портал» между Ирландией и США закрылся всего через несколько дней после открытия

Художественная инсталляция, представляющая собой круглосуточную прямую трансляцию, позволяющая жителям Дублина в режиме реального времени видеть, что происходит в Нью-Йорке и наоборот.

Если сначала «виртуальный мост» между Дублином и Нью-Йорком казался отличной идеей, то теперь камера стала черной, потому что вместо того, чтобы махать руками и улыбаться, ирландцы начали показывать жителям Нью-Йорка не только свои интимные места, но и фотографии горящих башен-близнецов.