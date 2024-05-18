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ВИДЕО Люди начали обнажаться: «портал» между Ирландией и США закрылся всего через несколько дней после открытия

Limon.ee
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Художественная инсталляция, представляющая собой круглосуточную прямую трансляцию, позволяющая жителям Дублина в режиме реального времени видеть, что происходит в Нью-Йорке и наоборот.
Художественная инсталляция, представляющая собой круглосуточную прямую трансляцию, позволяющая жителям Дублина в режиме реального времени видеть, что происходит в Нью-Йорке и наоборот. Фото: Niall Carson / AP / Scanpix

Если сначала «виртуальный мост» между Дублином и Нью-Йорком казался отличной идеей, то теперь камера стала черной, потому что вместо того, чтобы махать руками и улыбаться, ирландцы начали показывать жителям Нью-Йорка не только свои интимные места, но и фотографии горящих башен-близнецов.

 

Художественная инсталляция, представляющая собой круглосуточную прямую трансляцию, позволяющая жителям Дублина в режиме реального времени видеть, что происходит в Нью-Йорке и наоборот, открылась всего несколько дней назад.

8. mai, New York. Otselülitus Dublinisse.
8. mai, New York. Otselülitus Dublinisse. Фото: Billy Tompkins / ZUMAPRESS.com / Scanpix
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