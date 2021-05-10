КАК ДЛЯ ОБЛОЖКИ ⟩ Беременная организатор вечеринок «Бабье утро» в Таллинне снялась обнаженной

Но, видимо, лавры Деми Мур и Ксении Собчак, которые на последних месяцах беременности украсили своим обнаженном видом обложки глянцевых журналов, не дают покоя. В такой же позе предстала перед подписчиками Instagram и Лера. Фотосессию голой и беременной женщине устроила наш талантливый фотограф Евгения Леэнурм. И поставила Леру перед выбором: будущая мама предлагает подписчикиам выбрать, какая из трех фотографий наиболее удачная?