Пн, 10.05.2021
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КАК ДЛЯ ОБЛОЖКИ ⟩ Беременная организатор вечеринок «Бабье утро» в Таллинне снялась обнаженной

Лера Зимба ФОТО: Instagram

Популярный таллиннский фудблогер и организатор вечеринок с прекрасным названием «Бабье утро» Валерия Зимба ждет ребенка. 

Но, видимо, лавры Деми Мур и Ксении Собчак, которые на последних месяцах беременности украсили своим обнаженном видом обложки глянцевых журналов, не дают покоя. В такой же позе предстала перед подписчиками Instagram и Лера. Фотосессию голой и беременной женщине устроила наш талантливый фотограф Евгения Леэнурм. И поставила Леру перед выбором: будущая мама предлагает подписчикиам выбрать, какая из трех фотографий наиболее удачная?

А вам какая нравится?

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