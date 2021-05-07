СМОТРИ ⟩ «Как подросток»: Наталья Водянова изменила прическу, восхитив фанатов своей моложавостью

«Лоран, у меня появилась эта сумасшедшая идея, но ты сказал: «Давай это сделаем», — подписала пост Наталья.

Водянова, которая начала карьеру в модельном бизнесе в 16 лет, ранее была замужем за британским аристократом Джастином Портманом. которому родила троих детей — Лукаса, Неву и Виктора, которым сейчас, соответственно, 19, 15 и 13 лет. В сентябре 2020 года Наталья официально вышла замуж за бизнесмена Антуана Арно — сына самого богатого человека во Франции и во всей Европе Бернара Арно. У супругов двое сыновей — семилетний Максим и Роман, которому 4 июня исполнится пять лет.