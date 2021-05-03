Сколько часов нужно спать разным знакам Зодиака?

Овны

Прирожденные лидеры, Овны стремятся все контролировать и знать о происходящем. Из-за этого они довольно напряжены перед сном, постоянно прокручивают в голове события прошедшего дня или планируют следующий, им сложно спать более четырех-пяти часов. Этого количества сна им достаточно, но чтобы отдых был действительно полноценным, следует перед сном как следует проветрить помещение, отказаться от гаджетов и просмотра телевизора, слушать спокойную музыку или медитировать.

Тельцы

Не так важно, сколько спит Телец — будь это пять часов, восемь или даже десять. Главное — как он спит. Так что Тельцам рекомендуется иметь отдельное помещение для сна, где не будет отвлекающих факторов. Чтобы не перевозбудить свое сознание, лучше всего отказаться от алкоголя за несколько часов до отхода ко сну, не спорить с близкими, постараться максимально расслабиться. Процесс пробуждения тоже важен, иначе у них не будет ощущения отдыха даже после долгого сна.

Близнецы

Слишком непостоянный знак, что проявляется даже в том, как и сколько спят Близнецы. Здесь нет единого клише — они могут подремать два часа, а могут провести во сне и половину суток, а чувствовать себя будут одинаково бодро. Рекомендация же — здоровый восьмичасовой сон — может соблюдаться только в случае, если они перестанут перебирать в памяти события последних дней перед сном. Также стоит отказаться от смартфона за пару часов до сна, посвятить это время себе, легкой разминке и дыхательной гимнастике.

Раки

Ракам стоит спать не менее восьми часов. А лучше даже больше, весь иначе им сложно подняться, настроение будет испорчено с самого утра и на весь день. Расслабляющая ванна, удобная одежда, свежие простыни и теплое одеяло — все это поможет им заснуть и не пробуждаться по несколько раз за ночь. Одеяло помогает создать чувство защищенности, но если тревоги и печали все равно не дают Ракам уснуть, то лучше свернуться в позу эмбриона — это помогает сосредоточиться на засыпании.

Львы

Львам не нужно много часов сна — хватит и семи. Однако им нужен простор — большая кровать, возможность свободно менять позу и переворачиваться. А еще им плохо спиться в одиночестве — нужен человек, которого можно коснуться или обнять. В противном случае требуется какой-то заменитель — подушка или любимый кот. Работает не так эффективно, но заснуть помогает.

Девы