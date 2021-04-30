Пт, 30.04.2021
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ВИДЕО ⟩ Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

Лиза Арзамасова и Илья Авербух ФОТО: Instagram

О радостном событии фигурист сообщил на своей странице в Instagram.

Российская актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух готовятся стать родителями. О том, что звезда «Папиных дочек» ждет ребенка, продюсер шоу «Ледниковый период» сообщил на своей странице в Instagram. Знаменитость разместил в социальной сети трогательный ролик, на котором его звездная избранница позирует с округлившимся животом. В это время супруг ее нежно обнимает сзади.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали „разоблачать“ бдительные наблюдатели», — подписал Авербух милые кадры.

Фанаты были в шоке от таких радостных новостей и принялись осыпать звездную пару поздравлениями, пишет Пятый канал.

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