ВИДЕО ⟩ Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

Российская актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух готовятся стать родителями. О том, что звезда «Папиных дочек» ждет ребенка, продюсер шоу «Ледниковый период» сообщил на своей странице в Instagram. Знаменитость разместил в социальной сети трогательный ролик, на котором его звездная избранница позирует с округлившимся животом. В это время супруг ее нежно обнимает сзади.