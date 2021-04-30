ВИДЕО ⟩ Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка
О радостном событии фигурист сообщил на своей странице в Instagram.
О радостном событии фигурист сообщил на своей странице в Instagram.
Российская актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух готовятся стать родителями. О том, что звезда «Папиных дочек» ждет ребенка, продюсер шоу «Ледниковый период» сообщил на своей странице в Instagram. Знаменитость разместил в социальной сети трогательный ролик, на котором его звездная избранница позирует с округлившимся животом. В это время супруг ее нежно обнимает сзади.
«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали „разоблачать“ бдительные наблюдатели», — подписал Авербух милые кадры.
Фанаты были в шоке от таких радостных новостей и принялись осыпать звездную пару поздравлениями, пишет Пятый канал.