ВСЕ ХОРОШЕЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ⟩ Виноват ретроградный Плутон: астрологи предсказывают проблемы этим трем знакам Зодиака

Энергетика самой маленькой планеты далеко не самая слабая. Да, Плутон не всегда действует открыто и напористо, но его воздействие ощутимо в любой день. 27 апреля он начнет свое обратное движение, чем спровоцирует шквал проблем в ближайшие пару недель. В состоянии ретроградности он останется вплоть до 6 октября. Его негативное воздействие будет очень сильным в начале этого пути и станет слабеть вплоть до начала октября.

Какие перемены ждут мир во время обратного движения Плутона

Плутон — планета катаклизмов. В конце весны могут происходить ураганы, землетрясения, цунами, извержения вулканов. Природа взбунтуется и пойдет против человечества, поэтому не удивляйтесь плохой погоде и магнитным бурям.

Астрологи отслеживают исторические факты. Давно известно, что в начале периода ретроградности Плутона происходит большинство войн и вооруженных конфликтов. Какие-то страны объявляют войну, какие-то выдвигают санкции, пишет dailyhoro.ru.

Учитывая, что ситуация с коронавирусом до сих не разрешена, можно ожидать появления новых трудностей. Берегите свое здоровье и старайтесь как можно реже появляться в людных местах. Во многих странах в конце апреля и первой половине мая ожидаются временное увеличение числа заболевших.

Еще ретроградный Плутон может привести к волнениям в обществе. В такие периоды многие люди будут крайне уязвимы для внушения, манипуляций. В такие периоды распространяются теории заговоров.

Какие перемены принесет Плутон каждому из нас

Многие люди станут более замкнутыми, закрытыми и негативными, может напасть уныние, грусть, тоска. Ощущение того, что все катится в пропасть, может сохраниться вплоть до конца весны. Если и вас настигнет такое состояние, постарайтесь в нем не принимать серьезных решений. Вы можете пожалеть о них в будущем.

Другая сторона ретроградности Плутона — конфликты. В то время, пока одни люди будут грустить из-за несбывшихся мечтаний и навалившихся проблем, другие будут брать свое силой, ругаться и доказывать свое превосходство. Эта гремучая смесь разрушит множество любовных, деловых и дружеских союзов.

До 10 июня ретроградный Плутон будет находиться в Козероге, что выведет на первый план все ваши потаенные сексуальные желания. Похоть и разврат овладеют умами людей, показывая их с неожиданной стороны. Тем, кто состоит в отношениях, стоит быть особенно бдительными и контролировать свои порывы. Митрохина утверждает, что если партнер откажет вам в воплощении интимных фантазий, Плутон может подтолкнуть вас на измену.

Кроме того, очень опасно попадать в любовные треугольники. Выйти из таких отношений благополучно не удастся, разрыв произойдет со скандалом и, возможно, даже насилием.

Астролог рекомендовала быть особенно осторожными представителям трех знаков Зодиака. Именно они ощутят на себе влияние ретроградного Плутона максимально остро.

Весам нужно быть максимально внимательными, стараться сохранять спокойствие и хладнокровие. Самое главное в этот период - научиться говорит «нет» и не стесняться этого делать. Иначе ваша безотказность приведет к дополнительным проблемам. Проведите «ревизию» в своем окружении, избавьтесь от токсичных людей и занимайтесь только тем, что доставляет вам удовольствие.

Раки станут магнитом для несчастий. Велика вероятность попасть в серьезное ДТП. Астролог рекомендует хотя бы до 10 июня не садиться за руль без острой необходимости. Избегайте людей, которые любят манипулировать другими: сейчас ваша психика нестабильна, и такое общение пойдет во вред.