ВИДЕО ⟩ Владельцы петербуржского бара попробовали пиво Saku Kuld, их реакция - бесценна!

В этот раз их руки дотянулась в холодильнике магазина «Красное&Белое» до алюминиевой золотой банки эстонского пенного Saku Kuld, которое было взято для дегустации. Мужчины пробуют этот пенный напиток впервые и не совсем внимательно читают информацию на банке, думая, что это немецкое пиво, а не эстонское. Неужели оно настолько хорошее, что уже после первого глотка начинаются шуточки и споры? Кстати, это далеко не первые россияне, которые боготворят данный напиток, не зря в Россию поставки пива Saku были увеличены.