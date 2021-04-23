Пт, 23.04.2021
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ВИДЕО ⟩ Владельцы петербуржского бара попробовали пиво Saku Kuld, их реакция - бесценна!

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Авторы популярного пивного шоу «Теория Большого Пива» на канале Youtube с завидной регулярностью публикуют новые выпуски, где в разных магазинах Санкт-Петербурга покупают пивные напитки и дают им свою оценку, вся дегустация проходит в шуточной форме. 

В этот раз их руки дотянулась в холодильнике магазина «Красное&Белое» до алюминиевой золотой банки эстонского пенного Saku Kuld, которое было взято для дегустации. Мужчины пробуют этот пенный напиток впервые и не совсем внимательно читают информацию на банке, думая, что это немецкое пиво, а не эстонское. Неужели оно настолько хорошее, что уже после первого глотка начинаются шуточки и споры? Кстати, это далеко не первые россияне, которые боготворят данный напиток, не зря в Россию поставки пива Saku были увеличены. 

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Денис и Леша будут пробовать пиво, шутить и общаться. Смотрите! Эстонское пиво дегустируют на 19-й минуте, а в продуктовую корзину нашу банку кладут где-то на третьей минуте. 

ФОТО: Скриншот видео Youtube
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