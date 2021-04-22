Джонни Депп заговорил по-русски в тизере нового фильма

Компания Exponenta Film опубликовала 21 апреля выступление артиста в YouTube.

Депп в начале записи поприветствовал поклонников на русском языке. Затем он перешел на английский и выразил надежду на то, что фильм «Великий», в котором он сыграл военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. В конце обращения актер вновь по-русски поблагодарил фанатов.

«Великий» выйдет в прокат в России 22 апреля. Фильм рассказывает о событиях 1970-х годов. Смит отправляется в Японию по заданию журнала Life и наблюдает там страшную экологическую катастрофу. Он решает осветить ситуацию, связанную с отравлением ртутью бухты города Минамата.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что суд отказал Деппу в разрешении подать апелляцию на постановление Верховного суда Лондона по делу о прениях артиста с таблоидом The Sun, писавшим в 2018 году о том, что актер избивал свою супругу Эмбер Херд.

Слушания по иску актера против The Sun начались в июле 2020 года. В ноябре стало известно, что Депп проиграл дело. В суде пришли к заключению, что слова об избиении Херд не являются вымышленными. Судья также отклонил два утверждения, сделанные актрисой в 2014 и 2015 годах, однако подчеркнул, что не может сделать вывод о том, что она говорила неправду.

Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.



