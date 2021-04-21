УЖАСНО ⟩ В российском зоопарке умер белый медведь Умка - он проглотил брошенный посетителями мяч

В понедельник медведь заметил в воде мяч, который забросил один из посетителей, и во время игры проглотил его, пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на сообщение зоопарка.

«Очень быстро все произошло. Он утром упал, его пошли обследовать ветеринары, но уже констатировали смерть. Во время вскрытия обнаружили причину - игрушку», - сообщили в зоопарке.

На территории зоопарка имеются знаки с просьбой не бросать животным посторонние предметы и еду, однако кто-то из посетителей все равно это сделал.

В зоопарке сообщили, что все игрушки для крупных животных в неволе должны быть изготовлены из натуральных материалов, а также с учетом всех физиологических особенностей конкретного вида.

В зоопарке уже отметили, что не будут искать виноватого в смерти Умки, однако усилят наблюдение за его соседкой - медведицей Айной.

«Айна очень вялая, она грустит, - добавили в зоопарке. - Обычно медведи не социальные животные, но у нас они всегда жили в одном вольере, друг друга видели каждый день. Она ему периодически игрушки свои отдавала, ухаживала за ним».

Медведь Умка, родившийся в дикой природе на Чукотке, еще в раннем возрасте остался без матери. Однажды жители поселка Биллингс отбили медвежонка у стаи собак, после чего выкармливали четыре месяца, а в апреле 1998 года его забрал зоопарк Екатеринбурга.



