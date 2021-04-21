Борщ наш! ⟩ Google расставил точки над «и» в споре о национальности супа

«История борща уходит в глубину столетий, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком!» — рассказывается в статье. Со временем борщевик заменили другими ингредиентами, а название «борщ» стало собирательным для супов с кислым вкусом, объяснили авторы материала.

Они уточнили, что в поваренных книгах существует много вариантов борща, а украинский — с тертым салом и чесноком — один из них. Это блюдо можно готовить с разными видами мяса — беконом, сосисками и вареной говядиной — или с красным перцем и копченой свининой («по-флотски»), сообщает портал «РИА Новости».

Дискуссии о принадлежности борща продолжаются не один день. В декабре прошлого года телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсетях пост о «русском борще», вызвав шквал критики со стороны украинцев. Некоторые из них заявили, россияне «своровали» блюдо.

При этом МИД России отмечал, что борщ считают национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.



