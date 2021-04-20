НАМ И НЕ СНИЛОСЬ! ⟩ Илья Авербух раскрыл гонорары участников «Ледникового периода»

Фигурист Илья Авербух рассказал, сколько получают участники шоу «Ледниковый период». По словам продюсера проекта, на бюджет программы и размер гонораров оказала большое влияние пандемия коронавируса.

По слухам, раньше приглашенные звезды в «Ледниковом периоде» могли рассчитывать на сумму от 150 тысяч рублей (1650 евро) за один выход. А фигуристы получали около 600 тысяч рублей (6590 евро) каждый раз, когда выступали на льду. Но коронавирус внес свои корректировки, так что теперь расценки уменьшились, пишет ФАН.

Об этом Илья Авербух поведал в интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала. Точные цифры он называть не стал, но ценовой диапазон обозначил. «Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч», — поделился Авербух.

Он уточнил, что любая предлагаемая участникам сумма — это их общий доход. Так что пара должна поделить ее пополам. Тогда как одиночникам, которых на «Ледниковом периоде» нет, он бы платил примерно столько же. Таковы условия в сфере ледовых шоу, которыми Авербух занимается уже немало лет. «Так принято всегда было, всегда парники, и даже в призовых, в спортивных тоже такая же история. Ну вот, катайтесь в одиночном тогда», — пояснил он.

Фигурист также рассказал, что любой профессиональный ледовый спектакль — действительно очень затратное мероприятие. Из-за курса доллара оно теперь обходится не в 60 миллионов рублей (660 000 евро), а во все 90 миллионов (990 000 евро). И это нужно учитывать при планировании бюджета. Сам Авербух из-за коронавирусных ограничений принял решение вовсе остановить свои традиционные постановки. Наполняемость зала в 25%, разрешенная властями, не даст окупить расходы организаторов.



