ОН МОГ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ⟩ Олег Тиньков рассказал, во сколько обошлось лечение от лейкемии

В октябре 2019 года жизнь успешного российского банкира Олега Тинькова перевернулась с ног на голову. После медицинского обследования выяснилось, что у миллиардера лейкемия. «Первые пару дней я не хотел лечиться. Не хотел химию. Думал, может, врачи ошиблись. Тогда меня жена взяла в оборот и отправила в клинику. Сказала, что умирать рано, ведь я еще внуков не видел, детям свадьбы не устроил», — рассказал банкир.

Сначала Олег Юрьевич улетел в Германию. Там прошел несколько курсов химиотерапии. За три месяца, проведенных в клинике, миллиардеру пришлось заплатить около 120 тысяч евро. О потраченных средствах он ничуть не жалеет, ведь специалисты буквально спасли ему жизнь.

«У меня было два страшных сепсиса. Температура держалась около 40, давление было очень низким. Я чувствовал себя просто отвратительно. Но немцы меня спасли», — признался Тиньков.

По приезде в Великобританию бизнесмену предложили сделать пересадку костного мозга. Данная операция с вероятностью в 75% могла обернуться для него ремиссией. Однако миллиардеру предстояло пройти еще через одно испытание. «Был момент, когда я заболел ковидом. Очень тяжело переносил. Уже писал письма близким, со всеми прощался. Был уверен, что умру», — рассказал бизнесмен.

В итоге операция была сделана. Она обошлась миллиардеру в 115 тысяч евро. Донором костного мозга для Тинькова стала женщина из Германии. Разговаривая о ней, предприниматель не смог сдержать слез. «Я день и ночь молюсь за нее. Она просто не поленилась и сдала биологический материал. Не знала, кому достанутся ее клетки, где живет этот пациент. Просто решила помочь. И если бы не она, я бы уже умер», — подчеркнул бизнесмен в документальном фильме Валерия Панюшкина «Олег Тиньков — новая кровь», премьера которого состоялась в эфире шоу «Док-ток» на Первом канале.

Олег Тиньков с семьей около монастыря Святой Биргитты в прошлом году ФОТО: Instagram

Сейчас у бизнесмена наступила ремиссия. Конечно, болезнь может вернуться, но Тиньков старается об этом не думать. Пока он посвящает все свое время тому, чтобы создать в России большую базу доноров костного мозга. На реализацию этого проекта предприниматель готов пожертвовать 20 миллионов долларов личных средств.



