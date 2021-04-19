Без Пугачевой не было бы такой семьи: Галкин устроил с Лизой и Гарри водные игры

Шоумен Максим Галкин с легендарной певицей Аллой Пугачевой и очаровательными двойняшками Лизой и Гарри живут в большом загородном замке в деревне Грязь. На территории дворца есть все, о чем только можно мечтать — множество спален, настоящий кинотеатр, спортивный зал, лифт и даже бассейн. Моментами из семейного досуга муж Примадонны предпочитает делиться в личном Instagram-блоге.

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми ФОТО: Instagram

Не так давно в микроблоге стендам-комика появилось забавное видео, на котором Максим устроил игры в бассейне с единственным сыном и лапочкой-дочкой. На видеокадрах видно, что Галкин по очереди подбрасывает в воду Лизу и Гарри, тренируя тем самым мышцы, а те радостно хохочут от восторга.

Водный фитнес: броски первоклассников на расстояние и ручной сёрфер,

- написал под видео Максим Галкин.

Поклонники предположили, что Алле Пугачевой пришлось снимать все эти веселыя

«Вам пора уже премию “Отец года” выписывать!», «С каждым годом тяжелее поднимать», «Как классно! Веселью нет предела, дети счастливы, и папа не меньше», «Все хвалят только папу, а мама снимает… И без хорошей мамы не было бы такой семьи!», «Здорово у вас!», «Единственная знаменитая семья, которая занимается детьми», — пишут с восторгом комментаторы.

А что вы думаете по этому поводу?



