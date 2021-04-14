ГОТОВЬТЕСЬ! ⟩ Венера переходит в знак Тельца: кардинально изменится жизнь каждого знака Зодиака?

Энергетика Венеры очень сильна, а 14 числа она станет еще более сильной и ощутимой, а самое главное, созидательной. Пробудет в Тельце Венера до 9 мая. У нас будет более трех недель на то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Венера сделает людей этих знаков Зодиака щедрее. Это касается не только денег. Стрельцы, Овны и Львы захотят больше времени посвящать семье и друзьям. Период с 14 апреля по 9 мая будет очень благоприятным для общения с родственниками, совместных дел, развлечений, посиделок, пишет dailyhoro.ru.

Люди стихии Огня смогут побороть свои вредные привычки, избавиться от излишеств. Венера даст этим людям мощный заряд положительной энергии и сил, которые лучше направить в правильное русло. Представители этих трех знаков Зодиака смогут стать лучшей версией себя.

Переход Венеры в созвездие Тельца поможет наладить отношения с окружающими, разрешить все самые главные и побочные конфликты. Ссоры и трудности в общении отойдут на второй план. Это один из самых больших плюсов перехода Венеры.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Венера поможет Тельцам, Девам и Козерогам снизить вероятность материальных потерь. Планета начнет выполнять роль финансового оберега. Людям этих знаков можно будет проявлять денежную активность, совершать дорогостоящие покупки.

Планета поможет людям стихии Земли сгладить внутренние переживания, расставить приоритеты. Также этих людей ожидает сдвиг с мертвой точки во многих делах, которые не удавалось решить долгое время.

Также Венера поможет найти точки соприкосновения с врагами и недоброжелателями. Переход в Тельца положит конец распрям и затянувшимся конфликтам. Окончание апреля и начало мая прекрасно подойдут для переговоров, коллективного труда.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Энергетические запасы представителей воздушной стихии с 14 числа начнут резко расти. Это очень удачное время для физической активности и начала занятий спортом. Венера поможет Близнецам, Весам и Водолеям чаще доводить дела до конца, не терять веру в себя.

В любовной сфере люди этих трех знаков смогут также весьма сильно преуспеть. Удастся открыть новые грани отношений, найти вторую половинку. Это будет очень удачное время для свиданий, романтики, бракосочетания, перевода отношений на новый уровень.

Венера поможет Близнецам, Весам и Водолеям адаптироваться к недавним жизненным изменениям. Все плохое перестанет волновать этих людей, уйдут негативные воспоминания. Планета наполнит представителей этих знаков позитивом, причем не только до 9 мая, а на более долгий срок.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Венера внесет разнообразие в жизнь людей данной стихии. Это будет очень удачное время для поисков новых увлечений, для развлечений. Также астрологи советуют заниматься поисками новой работы. Главное — прислушиваться к своей интуиции. Она точно не подведет.

Раки, Скорпионы и Рыбы смогут побороть внутренние противоречия, страхи, неуверенность. С 14 апреля начнется благоприятный период для постановки новых жизненных целей и задач. Жизнь изменится к лучшему.

Также людям Водной стихии можно будет отправляться в дальние поездки, менять обстановку. Астрологи советуют встретить начало перехода Венеры в знак Тельца уборкой дома и на участке. С 14 до 9 мая полезно брать отпуск, отдыхать, релаксировать, заниматься увлечениями.



