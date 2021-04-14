Гороскоп на 14 апреля для всех знаков Зодиака

Овен

Овны в эту среду могут проявить себя как талантливые редакторы, писатели, режиссеры. Пропустив все впечатления дня через сознание, они будут владеть ситуацией на работе и в коллективе, чувствовать настроение подчиненных и состояние дел. Семейные проблемы могут выйти на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. Самое время отправиться вместе с семьей на природу – это пойдет на пользу вам и детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. В результате совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье.

Телец

Этот апрельский день удачен для восстановления утраченной гармонии с окружающими людьми. Возможно, многие Тельцы получат шанс успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, что позволит иметь дополнительный временный доход. Во второй половине дня будьте готовы к приему неожиданных гостей.

Близнецы

Неокторые Близнецы почувствуют себя своими среди чужих и чужими среди своих. Вероятно, что вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, предложенная деятельность не совпадает с вашим пониманием ценностей в этой жизни. Не идите на сделку со своей совестью.

Рак

Личная жизнь у многих Раков может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви.

Лев

Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды: пройдет время, и все уладится. Крепкое здоровье и уверенность в своем успехе позволят вам бороться с конфликтами.

Дева

Девам сегодня пригодится тактика выжидания. Рекомендуется плыть по течению. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий – тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. К концу дня вы почувствуете покой и равновесие чувств. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие.

Весы

Весы сегодня могут важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишняя привязанность и бурное выражение чувств могут принести разочарование.

Скорпион