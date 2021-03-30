Соседи Меган Маркл и принца Гарри бросились распродавать свои дома

Пара вместе с маленьким сыном Арчи переехала в Монтесито, который считается престижным районом, и спровоцировала волну негатива в свой адрес. Помимо этого, соседи герцогов Сассекских бросились спешно продавать свои дома, пишет TWZ.

Так, совсем недавно бывший дом актера Роба Лоу, который находится всего в нескольких минутах ходьбы от собственности герцога и герцогини, был выставлен на продажу за $22,5 миллиона. Помимо этого, остальные знаменитости, живущие в этом же районе, тоже принялись продавать свою недвижимость.

Всему виной тот факт, что за монаршими особами ведётся практически маниакальная слежка со стороны местных СМИ. Жителей района часто останавливают на улице и выспрашивают информацию о Сассексах. Нередко папарацци внаглую забираются в чужие имения, чтобы сделать снимки молодой семьи, а также их ребенка. Охота за сенсацией дошла до того, что над районом по нескольку раз в день кружат вертолеты, с помощью которых недобросовестные журналисты пытаются сделать снимки.

Таким образом, жизнь соседей герцогов превратилась чуть ли не в ад. Впрочем, известно, что после конца пандемии принц Гарри вместе с семьёй намерен перебраться в Калифорнию — там ему предложили работу.

Стоит заметить, что негативно к Сассексам относятся не только их соседи, но и большинство британцев. Ранее сообщалось, что британский принц Гарри написал предисловие к книге «Больница у холма», в котором эмоционально высказался о гибели своей матери, принцессы Дианы. Он поделился своей болью по поводу утраты леди Ди, однако читатели британского издания Daily Mail разозлились на члена монаршей семьи.



