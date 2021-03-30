Видео ⟩ Чем дороже хозяйственное мыло, тем хуже. Чем опасно хозяйственное мыло из супермаркетов?

Чем дороже хозяйственное мыло, тем оно хуже! Стоимость увеличивают ароматизаторы, красители и модная упаковка. По словам химика Владислава Жукова, это только вредит моющему средству.

«Производитель гонится прежде всего за рекламными, внешне эстетическими показателями. Для этого добавляют различные компоненты — в том числе, ароматизаторы, которые на моющее средство не влияют и, скорее, несут какие-то отрицательные вещи, чем более положительные».

Специалист уверяет: настоящее хозяйственное мыло должно быть натуральным. В советское время его делали всего из двух компонентов: обычной соли и жира, как правило, говяжьего или бараньего. Отсюда такой темно-коричневый цвет и характерный запах. При этом мыло отлично удаляло грязь: им стирали, мыли голову и даже использовали в качестве антисептика. Эксперты РЕН ТВ попытались найти то самое советское мыло в современных супермаркетах

На полках магазинов чаще всего можно увидеть мыло белого цвета. Чтобы отбелить мыло, производители добавляют в него диоксид титана. Этот пигмент устойчив к влаге, поэтому его часто используют при изготовлении лако-красочных покрытий, изделий из пластмассы и резины. Ученые считают этот химикат опасным. При попадании в организм человека диоксид титана может спровоцировать онкологические заболевания, а при длительном контакте с кожей — вызвать аллергию. Химик Владислав Жуков отмечает, что этот ингредиент может приносить потенциальный вред для кожных покровов, в том числе, при контакте с этим изделием.

Еще один опасный компонент, который производители добавляют в современное хозяйственное мыло — канифоль. Она приглушает неприятный запах, и из-за нее у человека может проявиться раздражение на коже или начаться приступ астмы. Специалисты провели в магазине несколько часов, но так и не смогли найти ни одного куска, который по внешнему виду или составу был бы похож на советское хозяйственное мыло. Вместо него на полках десятки вариантов: концентрированное, антибактериальное, с соком лимона или алоэ вера, из пальмового или кокосового масла. И все называется хозяйственным. Что на самом деле производители скрывают под раскрученной маркой? Для эксперимента специалисты купили три кусковых мыла и одно жидкое, и отправился в лабораторию, пишет 5-tv.ru.

«Для того, чтобы определить, купили мы хозяйственное мыло или нечто другое, является показатель Ph. Так как основным действующим веществом хозяйственного мыла являются щелочные соли высших жирных кислот, мы понимаем, что уровень концентрации, который подразумевается под хозяйственным мылом первой категории — это 11-12», — поясняет химик Владислав Жуков.

Самый простой способ проверить кислотно-щелочной баланс мыла — капнуть на него немного водыи опустить в этот раствор лакмусовую бумажку. Если Ph высокий, то полоска станет темно-зеленой. Именно такой результат показали все три образца кускового мыла, а жидкое оказалось подделкой.