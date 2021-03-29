Посетите самые красивые инстаграмные места Эстонии этой весной

Побережье в Суурупи
Это место даже и не походит на Эстонию... И, честно говоря, такой вид открывается там в любое время года. Тем не менее, именно весна придает особую свежесть своей цветовой палитрой. Это делает побережье Суурупи отличным местом для фотографий.
Походная тропа Маякиви-Пиканымме
Семикилометровая тропа по западной окраине национального парка Лахемаа в центральной части полуострова Юминда начинается со стоянки на дороге Хара-Юминда. На тропе находится третий по величине валун в Эстонии - Маякиви. Если зимой валун был скользким, то весной можно попробовать залезть на него.
Маяк Кыпу
История самого старого маяка не только в Эстонии, а и Прибалтики началась более 500 лет назад, когда маяк указывал путь морякам Ганзейского союза. Через Хийумаа проходил важнейший Восточно-Западный торговый путь в Северной Европе. Однако купцы жаловались на исчезновение кораблей в Балтийском море. Так было решено построить маяк Кыпу, чтобы предупреждать корабли об опасном береге.
Болото Туху
Болота Ойдрема-Туху – одна из крупнейших болотных систем в Западной Эстонии. Находясь всего в 10 км от моря, она по своей истории развития относительно молодая. В начале тропы находится уникальная смотровая башня Трепп, строительство которой было выполнено в сотрудничестве с Эстонской Академией художеств.
Заповедник Эндла
Заповедник Эндла расположен в южной части возвышенности Пандивере, а его площадь составляет 10 110 гектаров. На охраняемой территории много озер, самое большое из которых - Эндла Синиярв. Важнейшие объекты заповедной зоны - живописные болота, пишет портал Sõbranna.
Пятый сезон Соомаа
О пятом сезоне больше никто в мире не слышал. Нам стоит гордиться своими затопленными лесами, дорогами и фермерскими садами.
Старый город Таллинна
Старый город ныне, увы, пуст. Надеемся, что приятный весенний ветерок вернет людей, и они смогут насладиться красотой нашего прекрасного города.
Яркая лесная жизнь
Весной лес наполнен особым запахом и свежестью.
Лесной дом RMK Кывеярве
Только прислушайтесь к пению птиц.
Семь кристально чистых озер Янту
Самые крупные озера – Валгеярв (белое озеро), Рохелине (зеленое озеро) или Вахеярв (среднее озеро) и Синиярв (синее озеро). Последние два озера являются уникальными ввиду своеобразного сине-зеленого оттенка и прозрачности воды. На дне озер находится светлый известняк, который придает воде этот изумительный цвет. Немного в стороне остаются маленькие лесные озера с трясинными берегами: Янту, Линалео, Мяэтагузе, Каанъярв и Умбъярв. К озерам можно пройти по туристическим тропам. Валгеярв летом также является популярным местом для купания.