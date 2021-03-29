ЭКСПЕРИМЕНТ! ⟩ Путь трех тарелок из Тарту в Таллинн: в каком посылочном автомате оказались только осколки?

Быстрее всех из Тарту в столицу дошла посылка, отправленная фирмой DPD. Тарелка, которая проделала длинный путь, дошла до получателя целой и невредимой. Вторая тарелка, отправленная автоматом Omniva, к сожалению, не уцелела. Последняя посылка, которую доставила фирма Smartpost, прибыла в Таллинн, к счастью, без повреждений.

Маттиас Кайв, глава отдела по связям с медиа фирмы Omniva, говорит, что в первую очередь отправитель сам должен позаботиться о том, чтобы посылка безопасно добралась до места назначения. «Как неоднократно отмечал автор эксперимента в начале видео, а затем и в комментариях, правильная упаковка посылки очень важна. Каждая посылка должна быть упакована таким образом, чтобы выдерживать легкие удары», - говорит он.

«Деликатные и хрупкие предметы должны быть упакованы таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом или с внутренней частью упаковки. Кроме того, для деликатных и хрупких предметов, помимо надежной упаковки, требуется дополнительная услуга - «осторожное обращение». Отправления, для которых заказана дополнительная услуга и на которых имеется наклейка «аккуратно», сортируются вручную, а не на автоматической сортировочной линии, и никакие другие посылки на них не ставятся», - поясняет Кайв.

Представитель Omniva подтверждает, что, когда посылки вынимаются из автомата, курьеры помещают их в специальные ящики, в которых они перевозятся на курьерском фургоне в логистический центр. «Хотя каждая посылка должна быть упакована таким образом, чтобы выдерживать незначительные удары, нет никаких оправданий поведению, наблюдаемому в данном видео. Это противоречит всем установленным принципам и правилам, и в отношении сотрудников, снятых на видео, были приняты строгие меры. Другие наши курьеры также полностью осуждают это. Посылка каждого клиента и ее безопасность важны для нас, поэтому мы приносим свои извинения за такое поведение. Мы подтверждаем, что это исключительный случай, и такое поведение не является ни нормальным, ни допустимым», - добавил Кайв.

На видео ниже можно увидеть, как небрежно сотрудники Omniva обращались с посылками.



